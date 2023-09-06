"Công chúa bong bóng" Bảo Thy nói gì khi vướng nghi vấn mang bầu lần 2?

Phản ứng mới đây của Bảo Thy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, Bảo Thy xuất hiện tại sự kiện thời trang sau một thời gian nghỉ sinh dành thời gian chăm sóc quý tử. Nữ ca sĩ lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông khi trang điểm chỉn chu, diện bộ váy lấp lánh có thiết kế ôm dáng, nhan sắc thì ngày càng mặn mà. Mới đây, Bảo Thy xuất hiện tại sự kiện thời trang sau một thời gian nghỉ sinh dành thời gian chăm sóc quý tử. Nữ ca sĩ lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông khi trang điểm chỉn chu, diện bộ váy lấp lánh có thiết kế ôm dáng, nhan sắc thì ngày càng mặn mà. Tuy nhiên, trong sự xuất hiện lần này, Bảo Thy khiến dân tình đặt nghi vấn mang bầu lần 2 bởi vòng 2 to bất thường, chưa kể, trong quá trình chụp ảnh, 'công chúa bong bóng' còn liên tục dùng tay che chắn phần bụng.

'Công chúa bong bóng' liên tục dùng tay che chắn phần bụng. Ngay sau đó, Bảo Thy đã lên tiếng do thiết kế chiếc váy nên khiến mọi người hiểu lầm. Trên Instagram, cô viết: "Phần bụng dưới nhô ra là do được đính kết dày và Thy biết điều đó nên tạo kiểu để tay che cho duyên dáng chứ Thy chưa có bầu đâu nha". Ngay sau đó, Bảo Thy đã lên tiếng do thiết kế chiếc váy nên khiến mọi người hiểu lầm. Bảo Thy và đại gia Phan Lĩnh về chung một nhà vào năm 2019. Đám cưới của nữ ca sĩ khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng vì trước đó Bảo Thy hiếm khi vướng tin đồn hẹn hò. Cuối năm 2021, cô hạ sinh con trai đầu lòng. Sau khi kết hôn, Bảo Thy tập trung vào chăm sóc gia đình và công việc kinh doanh cũng như hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí.

Bảo Thy và đại gia Phan Lĩnh về chung một nhà vào năm 2019. Cuối năm 2021, cô hạ sinh con trai đầu lòng. Thời gian qua, với vai trò "mẹ bỉm", nữ ca sĩ nhiều lần khiến dân tình trầm trồ khi có thể hồi dáng nhanh chóng như thời con gái. Trên mạng xã hội, Bảo Thy tự tin diện trang phục cắt xẻ, ôm sát để khoe vóc dáng mảnh mai, vòng eo "con kiến" đáng ghen tị. Thời gian gần đây, bên cạnh việc chăm sóc con trai Victor, Bảo Thy dần xuất hiện trở lại tại các sự kiện showbiz. Bên cạnh việc chăm sóc con trai Victor, Bảo Thy dần xuất hiện trở lại tại các sự kiện showbiz. Bảo Thy (tên thật: Trần Thị Thúy Loan) từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Cô bắt đầu trở nên nổi tiếng và nhận được sự chú ý của công chúng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006. Trong một thời gian ngắn, giọng ca sinh năm 1988 có được bản hit đầu tiên là Công chúa bong bóng (song ca cùng nhóm 2B). Trong một thời gian ngắn, giọng ca sinh năm 1988 có được bản hit đầu tiên là Công chúa bong bóng (song ca cùng nhóm 2B).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-chua-bong-bong-bao-thy-noi-gi-khi-vuong-nghi-van-mang-bau-lan-2-614828.html