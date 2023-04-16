Bảo Thy tiết lộ suy nghĩ tận đáy lòng của bản thân về cuộc sống sau 3 năm kết hôn với ông xã doanh nhân

Bảo Thy là một trong những sao Việt có đời tư viên mãn khi chọn kết hôn cùng ông xã doanh nhân giàu có. Sau hơn 3 năm hôn nhân, nữ ca sĩ vẫn được chồng cưng chiều, yêu thương hết mực. Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên khiến công chúng ghen tị bởi những khoảnh khắc "tình bể bình" của vợ chồng mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thy không giấu khỏi sự hạnh phúc khi tâm sự về cuộc sống hôn nhân với chồng doanh nhân sau khoảng thời gian chung sống cùng khoảnh khắc tình tứ bên cạnh ông xã.

Bảo Thy chia sẻ khoảnh khắc tình tứ cùng chồng - Ảnh: FBNV

Sau kết hôn, cặp đôi viên mãn hơn khi có sự xuất hiện của quý tử kháu khỉnh. Kỷ niệm hơn 3 năm ngày cưới, Bảo Thy hạnh phúc chia sẻ với công chúng bộ ảnh lãng mạn của vợ chồng mình. Trong khung ảnh, thiếu gia Phan Lĩnh thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm dành cho bà xã.

Bảo Thy hạnh phúc chia sẻ với công chúng bộ ảnh lãng mạn của vợ chồng mình kỷ niệm 3 năm ngày cưới - Ảnh: Internet

"Một nửa" của Bảo Thy là doanh nhân quê gốc Hà Tĩnh, vốn có quan hệ kinh doanh với gia đình cô, được mọi người quý mến. Bảo Thy thừa nhận chồng mình không đẹp trai như "nam thần showbiz" nhưng cô yêu nét duyên và sự phúc hậu của anh. Phan Lĩnh là một doanh nhân thành đạt, là trụ cột chăm lo cho gia đình nhưng lại hoàn toàn ủng hộ đam mê của vợ.

Bảo Thy thừa nhận chồng mình không đẹp trai như "nam thần showbiz" nhưng cô yêu nét duyên và sự phúc hậu của anh - Ảnh: Internet

Là người ngoài ngành giải trí, doanh nhân Phan Lĩnh hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Song, anh vẫn thỉnh thoảng góp mặt trong những sự kiện hội ngộ bạn bè của vợ. Qua nhiều khoảnh khắc, công chúng phải "tan chảy" với độ ngọt ngào của cặp đôi nổi tiếng.

Dù bận rộn, ông xã Bảo Thy vẫn thỉnh thoảng góp mặt trong những sự kiện hội ngộ bạn bè của vợ - Ảnh: Internet

Bảo Thy tự hào khi bản thân có người chồng tâm lý, cưng chiều hết mực. Nữ ca sĩ tâm sự ông xã sẵn sàng hỗ trợ mình chăm con, ủng hộ vợ làm đẹp. Cô tiết lộ: "Thy rất may mắn khi mà gặp được một người bạn đời rất ủng hộ mình trong việc làm đẹp. Giống như Thy nói 'Thời gian này vợ bận chăm con quá, thì khoảng khi con cứng cáp xíu chồng phụ vợ chăm con để mình có thể chăm sóc bản thân được không?' Anh xã sẽ trả lời là ok. Và đôi lúc anh là người chở mình đi làm đẹp. Và tất cả các công nghệ Thy làm thì anh đều ủng hộ".