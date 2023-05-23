Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa'

Hậu trường 23/05/2023 14:07

Mới đây, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'trầm trồ'.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Bảo Thy đã chia sẻ loạt hình ảnh đi du lịch. Đáng chú ý, trong loạt ảnh mới, 'công chúa bong bóng' tự tin diện áo tắm 2 mảnh, khoe trọn vóc dáng bên hồ bơi. Có thể thấy, bộ đồ bơi có thiết kế cắt xẻ khá táo bạo giúp nữ ca sĩ tôn lên 3 vòng hoàn hảo của cơ thể.

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 1
Bảo Thy đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đi du lịch.

Mặc dù, trước đó hạ sinh quý tử chưa lâu nhưng nữ ca sĩ đã nhanh chóng lấy lại sắc vóc như thời son sắt. Với thân hình thanh mảnh cùng làn da trắng sứ, Bảo Thy đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ phía cộng đồng mạng. Bên dưới bài đăng, nhiều người để lại những bình luận có cánh, khen ngợi sắc vóc của nữ ca sĩ. Thậm chí nhiều người còn nhận xét hài hước rằng: "Gái một con trông mòn con mắt".

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 2
Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 3
Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 4
Với thân hình thanh mảnh cùng làn da trắng sứ, Bảo Thy nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Bảo Thy từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Nữ ca sĩ thành công với loạt ca khúc đình đám: Công chúa bong bóngGạt đi nước mắt, Ngốc nghếch, Đa nghi, Em sai,..

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 5
Bảo Thy từng là một ca sĩ đình đám vào những năm 2000.

Năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh. Đám cưới của nữ ca sĩ khiến công chúng vô cùng ngỡ ngàng vì trước đó, Bảo Thy hiếm khi vướng tin đồn tình cảm với một ai đó.

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 6
Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 7
Năm 2019, Bảo Thy bất ngờ tuyên bố lên xe hoa với bạn trai doanh nhân Phan Lĩnh.

Sau khi kết hôn, "công chúa bong bóng" lui về hậu trường để tập trung lo cho gia đình và công việc kinh doanh. Đồng thời, nữ ca sĩ ít cũng hạn chế cho chồng lên sóng mạng xã hội để tránh thị phi. Điều đặc biệt là dù không khoe chồng nhưng khán giả dễ dàng nhận thấy, Bảo Thy được ông xã cưng chiều đúng chuẩn công chúa khi thường xuyên đưa vợ đi du hí sang chảnh ở khắp nơi.

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 8
Bảo Thy chia sẻ những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Sau 2 năm về chung một nhà, Bảo Thy và ông xã Phan Lĩnh đã hạ sinh quý tử đầu lòng. Trong suốt thời gian mang thai, nữ ca sĩ giấu kín mọi thông tin để đảm bảo sự riêng tư. Dạo gần đây, cô nàng mới tập tành sản xuất Vlog để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu thương từ người hâm mộ.

Sau khi hạ sinh quý tử, Bảo Thy tự tin diện bikini khoe trọn đường cong quyến rũ khiến khán giả 'xuýt xoa' - Ảnh 9
Trong suốt thời gian mang thai, nữ ca sĩ giấu kín mọi thông tin để đảm bảo sự riêng tư.
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