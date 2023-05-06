Bảo Thy lần đầu tiên trải lòng về khoảng thời gian suy sụp sau biến cố cháy nhà

Ca sĩ Bảo Thy trải lòng về biến cố cháy nhà năm 27 tuổi khiến cô suy sụp tinh thần.

Bảo Thy từng là giọng ca đình đám với nhiều bài hit bất hủ thập niên 2000. Thời mới vào nghề, nữ ca sĩ gây ấn tượng với ngoại hình xinh xắn cùng giọng hát trong trẻo. Xuyên suốt sự nghiệp, cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như: Em yêu anh nhiều lắm, Ngốc nghếch, Em muốn chia tay, Là con gái phải xinh… Dù nổi tiếng và có đời sống sung túc nhưng Bảo Thy thừa nhận cuộc sống của cô không phải màu hồng. Bảo Thy trải lòng về biến cố năm 27 tuổi Mới đây, Bảo Thy có dịp hé lộ về biến cố cháy nhà năm cô 27 tuổi. Nữ ca sĩ thừa nhận đó là sự kiện đen tối nhất trong cuộc đời cô. Tâm sự với MC Nguyên Khang, giọng ca Công chúa bong bóng chia sẻ: "Năm 27 tuổi, tôi gặp biến cố rất lớn, đó là cú sốc khủng khiếp đầu đời. Lúc đó, nhà tôi bị cháy. Tôi rất buồn và mất đi niềm tin vào cuộc sống. Tôi trách móc tại sao cuộc đời mình lại gặp chuyện này. Đôi khi, giai đoạn tăm tối nhất trong cuộc đời sẽ mở ra một tương lai mới".

Khoảng thời gian này, Bảo Thy cho biết cô cũng áp lực khi gặp nhiều chuyện buồn. "Tôi bị stress, mất ngủ, trầm cảm luôn", cô kể. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã tự vực dậy tinh thần và thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Giọng ca Em muốn chia tay cho rằng "tính cách tạo nên số phận". Vì vậy, cô học chấp nhận những chuyện không may và nhìn nhận sự việc theo hướng tích cực, lạc quan hơn. Bảo Thy tâm sự với Nguyên Khang về cách vượt qua biến cố Bảo Thy bộc bạch: "Bây giờ, tôi đã trưởng thành, gần 35 tuổi rồi. Tôi đã tích lũy nhiều kinh nghiệm sống từ nhỏ đến lớn. Nếu tôi đối diện với vấn đề bằng sự tỉnh táo, tôi sẽ vượt qua nhẹ nhàng. Còn tôi đối diện với nó theo hướng tiêu cực thì chắc là tôi sẽ trượt dài trong suy nghĩ đó và có tư duy đổ lỗi. Ngày xưa, tôi có trách móc, buồn và giận. Giờ đây, tôi thấy đó là chuyện bình thường mà ai cũng cần phải vượt qua trong cuộc sống".

Bảo Thy cũng có dịp trải lòng về hành trình sự nghiệp cũng như những góc khuất trong nghề. Dù hiện không còn hoạt động sôi nổi như thời hoàng kim nhưng nữ ca sĩ tự hào vì có mái ấm viên mãn. Cô hài lòng với cuộc sống "mẹ bỉm" khi được chăm sóc chồng con và tận hưởng khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình. "Công chúa bong bóng" thường diện thời trang của những thương hiệu đắt tiền Bảo Thy (tên thật là Trần Thị Thúy Loan). Cô từng là ca sĩ đình đám những năm 2000, cùng thời với Noo Phước Thịnh, Minh Hằng, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh... Bảo Thy bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc Miss Audition 2006. Sau khi nhận được sự quan tâm của công chúng, giọng ca sinh năm 1988 có được bản hit đầu tiên là Công chúa bong bóng (song ca cùng nhóm 2B). Bảo Thy và đại gia Phan Lĩnh kết hôn năm 2019 Sau khi kết hôn với đại gia Phan Lĩnh năm 2019, Bảo Thy sinh con trai đầu lòng. Từ "công chúa bong bóng" nữ ca sĩ trở thành "bà hoàng" khi lấy đại gia hơn 10 tuổi. Không những thế, Bảo Thy còn được chồng đại gia dành tặng những món quà đắt tiền, từ túi hiệu cho tới xe hơi hạng sang.

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