Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ

Sao Việt 04/05/2023 13:46

"Công chúa bong bóng" đích thị là mỹ nhân số hưởng nhất Vbiz.

Vợ chồng nữ ca sĩ Bảo Thy hiện tại đang sống trong căn biệt thự thiết kế theo kiểu cổ điển, sang trọng với gam màu trắng chủ đạo. Được biết, căn nhà nằm ở khu đô thị hạng sang, toạ lạc tại quận 7, TP.HCM. 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 1
Sau khi kết hôn, Bảo Thy cùng ông xã sống trong một căn biệt thự "khủng" toạ lạc tại Quận 7, TP.HCM được bao bọc bởi vô số cây xanh - Ảnh:Internet

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 2
Căn biệt thự nằm trong khu đô thị dành cho giới thượng lưu với vị trí đắt đỏ - Ảnh: Internet

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 3
Căn biệt thự lung linh khi về đêm của vợ chồng đại gia Hà Tĩnh - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự của gia đình Bảo Thy khiến mọi người choáng ngợp bởi sự hoành tráng, nguy nga. Phía bên trong, căn nhà được trang trí bằng nội thất sang trọng. Khuôn viên căn biệt thự còn có hồ bơi riêng khá rộng. 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 4
Người hâm mộ có phần choáng ngợp với cơ ngơi đồ sộ của Bảo Thy - Ảnh: Instagram

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 5
"Công chúa bong bóng" Bảo Thy đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi - Phan Lĩnh. Bà mẹ bỉm sữa viên mãn, sống sung sướng trong cơ ngơi đồ sộ nhà chồng - Ảnh: Instagram

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 6
Bảo Thy là mỹ nhân số hưởng nhất nhì Vbiz - Ảnh: Instagram

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 7
Nam đại gia thay nước biển trong hồ để phục vụ sở thích bơi lội của bà xã - Ảnh:Weibo

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 8

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 9

Cô cũng cho ra đời loạt hình sang chảnh bên hồ bơi trong nhà - Ảnh: Instgram

 

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 10

Mọi góc trong nhà đều có thể trở thành góc sống ảo lý tưởng của Bảo Thy - Ảnh:Instagram

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 11
Từ trong nhà đến ngoài sân - Ảnh:Instagram

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 12
Bên trong biệt thự có nhiều nội thất bằng gỗ, thiết kế toát lên sự sang trọng và ấm cúng - Ảnh:Instagram

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 13
Ảnh minh họa: Internet

 

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 14
Bảo Thy rủ nhiều bạn bè thân thiết đến chơi nhà. Qua những hình ảnh đó cũng làm lộ thêm không gian trong nhà cô - Ảnh: Internet

 Là một người yêu thích thời trang, nữ ca sĩ cũng có riêng tủ đồ lớn chứa những món thời trang, phụ kiện của mình. Cô nàng từng khoe một góc tủ giày khiến người hâm mộ trầm trồ.

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 15
Tủ giày sang chảnh của Bảo Thy trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh:Instagram

Tại tầng thượng căn biệt thự, ca sĩ Bảo Thy trồng nhiều rau xanh. Cô từng chia sẻ: "Thy không bao giờ ngờ được từ 1 cô gái không biết tí gì bếp núc, nhà cửa mà sau hơn 5 tháng kết hôn, Thy đã nấu ăn và chăm sóc nhà cửa rất giỏi. Còn tự tay trồng được cả 1 vườn rau không thiếu loại nào".

Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ - Ảnh 16
Bảo Thy tự hào khoe vườn ra tự tay trồng trên tằng thượng của căn biệt thự - Ảnh:Instagram 

 

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