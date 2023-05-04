Cơ ngơi bề thế của Bảo Thy và đại gia Hà Tĩnh hơn 10 tuổi: Biệt thự 2 mặt tiền, căn to nhất nằm trong khu đất đắt đỏ

Vợ chồng nữ ca sĩ Bảo Thy hiện tại đang sống trong căn biệt thự thiết kế theo kiểu cổ điển, sang trọng với gam màu trắng chủ đạo. Được biết, căn nhà nằm ở khu đô thị hạng sang, toạ lạc tại quận 7, TP.HCM.
Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự của gia đình Bảo Thy khiến mọi người choáng ngợp bởi sự hoành tráng, nguy nga. Phía bên trong, căn nhà được trang trí bằng nội thất sang trọng. Khuôn viên căn biệt thự còn có hồ bơi riêng khá rộng.
Là một người yêu thích thời trang, nữ ca sĩ cũng có riêng tủ đồ lớn chứa những món thời trang, phụ kiện của mình. Cô nàng từng khoe một góc tủ giày khiến người hâm mộ trầm trồ.
Tại tầng thượng căn biệt thự, ca sĩ Bảo Thy trồng nhiều rau xanh. Cô từng chia sẻ: "Thy không bao giờ ngờ được từ 1 cô gái không biết tí gì bếp núc, nhà cửa mà sau hơn 5 tháng kết hôn, Thy đã nấu ăn và chăm sóc nhà cửa rất giỏi. Còn tự tay trồng được cả 1 vườn rau không thiếu loại nào".