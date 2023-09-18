Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý!

Hậu trường 18/09/2023 10:17

Hoa hậu Tiểu Vy nhanh chóng bắt được hoa cưới của Phương Anh và vội vàng làm hành động đáng chú ý sau đó!

Tối ngày 17/9, dàn người đẹp đã xúng xính váy áo đến chung vui tại lễ cưới của Á hậu Phương Anh và ông xã Đắc Đức. Như thường lệ, sau phần tiệc sẽ là phần được đón chờ nhiều nhất là khoảnh khắc bắt hoa cưới của cô dâu. Đáng chú ý, chủ nhân kế thừa bó hoa cưới của Á hậu Phương Anh lần này lại chính là Hoa hậu Tiểu Vy. Nàng hậu đã tỏ ra vô cùng phấn khích khi lần thứ ba bắt trúng hoa cưới của các đàn chị.

Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý! - Ảnh 1
Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý! - Ảnh 2
Tối ngày 17/9, dàn người đẹp đã xúng xính váy áo đến chung vui tại lễ cưới của Á hậu Phương Anh và ông xã Đắc Đức

Tuy nhiên, cũng như nhưng lần trước, thay vì giữ cho riêng mình, mỹ nhân 23 tuổi đã nhanh chóng trao lại hoa cưới cho "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung. Cô xúc động bày tỏ mong muốn người đứng đầu nhà Sen vàng sẽ sớm tổ chức đám cưới cùng chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sau gần 10 năm chung sống. 

Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý! - Ảnh 3
Chủ nhân kế thừa bó hoa cưới của Á hậu Phương Anh lần này lại chính là Hoa hậu Tiểu Vy
Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý! - Ảnh 4
 Thay vì giữ cho riêng mình, mỹ nhân 23 tuổi đã nhanh chóng trao lại hoa cưới cho "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung

Nàng hậu chia sẻ: "Trong đám cưới của Tường San, em cũng bắt được bông và em trao lại cho chị Đỗ Mỹ Linh thì chị Linh đám cưới. Hôm nay em cũng bắt được hoa và em trao lại cho chị Dung, em mong mọi người ở đây chúc cho em có một tình yêu đẹp và trong tương lai em mong là sau lần trao bông này em sẽ dự được đám cưới của anh Nam và chị Dung". 

Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý! - Ảnh 5
Nàng hậu hy vọng vợ chồng bà Phạm Kim Dung sẽ sớm có một hôn lễ hoành tráng 

Đúng như chia sẻ, trước đó, trong hôn lễ của á hậu Tường San hồi tháng 11/2020, Tiểu Vy đã chụp được hoa nhưng trao lại cho hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Kết quả, tháng 10/2022, Đỗ Mỹ Linh kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Sau đó, trong tiệc báo hỷ của á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An hồi tháng 10 năm ngoái, Tiểu Vy lần thứ hai may mắn bắt được hoa cưới.

Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý! - Ảnh 6
Trước đó, trong hôn lễ của á hậu Tường San hồi tháng 11/2020, Tiểu Vy đã chụp được hoa nhưng trao lại cho hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Gần đây, Tiểu Vy vướng tin hẹn hò tài tử Thái Lan Nicky Nachat nhưng sau đó đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và cho biết mình vẫn đang độc thân. Người đẹp cho biết khi gặp được người phù hợp và cảm thấy mối quan hệ chắc chắn, cô sẽ không ngại công khai bạn trai. Mỹ nhân quê Quảng Nam cho biết cô làm ra tiền, có kinh tế nên không đặt nặng vấn đề này khi yêu.

Hoa hậu Tiểu Vy phấn khích khi lần thứ 3 bắt được hoa cưới, nhưng sau đó vội vàng có hành động gây chú ý! - Ảnh 7
Trong tiệc báo hỷ của á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An hồi tháng 10 năm ngoái, Tiểu Vy lần thứ hai may mắn bắt được hoa cưới

"Tôi mê trai đẹp nên tiêu chí hàng đầu có lẽ là người đàn ông đó phải có ngoại hình nổi bật. Bạn trai tôi không cần giàu có, chỉ cần tự lo được cho bản thân. Nếu tìm được người đàn ông phù hợp, tôi muốn lấy chồng trước 30 tuổi. Còn không thì sẽ tiếp tục chờ đợi" - cô nói.

Tiểu Vy, Thanh Thuỷ… xúng xính đến dự đám cưới của Á hậu Phương Anh

Tiểu Vy, Thanh Thuỷ… xúng xính đến dự đám cưới của Á hậu Phương Anh

Tối ngày 17/9, lễ cưới của Á hậu Phương Anh và ông xã Đắc Đức đã được diễn ra tại một trung tâm hội nghị tiệc cưới sang trọng ở TP.HCM với sự tham của gần 900 khách mời trong đó nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

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