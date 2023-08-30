Cuộc sống siêu mẫu Ngọc Thúy - người đẹp bị đại gia Đức An đòi 288 tỷ đồng giờ ra sao?

Trước đây, Ngọc Thúy từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt những năm 90. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo và ngoại hình gợi cảm nên được nhiều người ưu ái gọi là "Marilyn Monroe Việt Nam".

Những ngày qua, vụ đại gia Đức An khởi kiện vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tài sản triệu đô thu hút nhiều sự quan tâm. Sau ly hôn, trong khi đại gia Đức An có hôn nhân hạnh phúc bên diễn viên Phan Như Thảo thì khán giả cũng không khỏi tò mò về cuộc sống hiện tại của Ngọc Thúy.

Ngọc Thúy cũng từng lấn sân diễn xuất qua một số phim như "Cánh cửa cuộc đời", "Blouse trắng", "Trái đắng"... Vai diễn ấn tượng nhất của cô là Mỹ Thanh trong phim "Đô la trắng", đóng cùng diễn viên Lý Hùng.

Cô từng chọn ngành Sư phạm sau khi tốt nghiệp phổ thông với kết quả khá cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình, người đẹp buộc phải gác lại việc học và chọn nghề mẫu để mưu sinh. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, siêu mẫu Ngọc Thúy từng giành giải thưởng "Người mẫu xuất sắc nhất" năm 2003. Cô cũng được cho là người đẹp tiên phong phân định ranh giới giữa người mẫu hạng B và người mẫu vedette cho mỗi lần xuất hiện (cát-sê khoảng 500 USD giai đoạn những năm 2003-2006).

Đến năm 2006, Ngọc Thúy kết hôn với đại gia Đức An sau 7 ngày hẹn hò. Cô sang Mỹ sống và làm việc trong công ty riêng của chồng. Đến năm 2008, người đẹp ly hôn, nuôi 2 con nhỏ. Sau 15 năm, ồn ào tranh giành tài sản giữa siêu mẫu và đại gia Đức An vẫn chưa có hồi kết dù cả hai đều đã tìm được bến đỗ mới.

Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo và ngoại hình gợi cảm nên được nhiều người ưu ái gọi là "Marilyn Monroe Việt Nam"

Siêu mẫu Ngọc Thúy nên duyên với chồng luật sư tại Mỹ. Cặp đôi đính hôn vào năm 2015 và tổ chức đám cưới vào 1 năm sau đó. Trái ngọt hôn nhân của siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng luật sư là một cậu con trai.

Đề cập đến người chồng hiện tại, siêu mẫu Ngọc Thúy từng chia sẻ với truyền thông: "Sau những sóng gió, cuối cùng tôi đã tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình. Tôi vui khi làm một phụ nữ bình thường, sống yên ấm bên chồng con".

Sau ly hôn với đại gia Đức An, siêu mẫu Ngọc Thúy nên duyên với chồng mới là luật sư tại Mỹ. Cặp đôi đính hôn vào năm 2015 và tổ chức đám cưới vào 1 năm sau đó

Nhờ chăm tập luyện thể dục, yoga, Ngọc Thúy vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm dù đã bước sang tuổi tứ tuần. Cô chia sẻ: "Hãy theo đuổi một môn thể thao yêu thích, dành thời gian cho các mối quan hệ mang lại cho bạn sự vui vẻ, loại bỏ các mối quan hệ độc hại. Mỗi ngày nên dành chút thời gian cho bản thân, làm điều mình thích. Vì khi bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, bạn sẽ sống bao dung, rộng lượng với mọi điều, mọi người quanh bạn".

Nhờ chăm tập luyện thể dục, yoga, Ngọc Thúy vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm dù đã bước sang tuổi tứ tuần

Trước đó, mối quan hệ của 3 người gồm: Siêu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An và người mẫu Phan Như Thảo - vợ mới đại gia Đức An từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Hai người đẹp Ngọc Thúy - Như Thảo từng liên tục "đá xéo", "khẩu chiến" thông qua trang cá nhân trên Facebook. Thậm chí, siêu mẫu Ngọc Thúy đã viết "tâm thư" nhắn nhủ Phan Như Thảo: "Vì chồng em sống bạc quá, nhẫn tâm quá thôi em à! Cứ từ từ mà mở mắt em nhé!".

Hiện tại Ngọc Thúy chủ yếu sống tại Mỹ. Mặc dù nhớ nghề, chân dài hài lòng cuộc sống bình yên bên chồng và 3 con

Sau nhiều thăng trầm, chân dài đình đám một thời cho biết, cô sống tích cực, lạc quan và "điềm tĩnh hơn xưa". "Với tôi bây giờ, bình yên của gia đình, bản thân là quan trọng nhất. Cách để tôi giữ cân bằng, tìm bình yên cho bản thân là chăm sóc tốt cho cả cơ thể và tinh thần của mình, luôn giữ tâm thế lạc quan trước mọi việc" - người đẹp từng chia sẻ trên trang cá nhân.

Hiện tại Ngọc Thúy chủ yếu sống tại Mỹ. Thi thoảng, cô về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè và tham gia một số sự kiện. Mặc dù nhớ nghề, chân dài hài lòng cuộc sống bình yên bên chồng và 3 con. Ngọc Thúy từng chia sẻ cô thấy mình may mắn khi các con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Mỹ nhân 8X và ông xã chung quan điểm dạy dỗ các con, đề cao tinh thần tự lập và kỹ năng sống.