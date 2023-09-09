Phan Như Thảo tự tin thả dáng với bikini hậu giảm 22kg, chỉ cách luyên tập đơn giản mà giảm mỡ bụng hiệu quả!

Khi được hỏi về cách để giảm số đo vòng 2, Phan Như Thảo không ngại tiết lộ bài tập mà cô thực hiện mỗi ngày.

Sau khi sinh con đầu lòng, Phan Như Thảo tăng cân chóng mặt và đỉnh điểm lên đến 84kg. Cô từng chia sẻ thể trạng của bản thân rất dễ tăng cân. Tuy nhiên, hai năm vừa qua, người đẹp nỗ lực giảm cân không ngừng để giữ sức khỏe tốt. Hai năm vừa qua, người đẹp nỗ lực giảm cân không ngừng để giữ sức khỏe tốt Gần đây, cô gây chú ý khi tái xuất sự kiện giải trí với một thân hình thon gọn, cô nhận được nhiều lời khen về sắc vóc sau khi giảm 22kg. Đáng chú ý, mới đây nhất, Phan Như Thảo còn tự tin thả dáng với bikini 2 mảnh trên bãi biển. Sau khi giảm cân thành công, cựu người mẫu không chỉ lấy lại thân hình thon gọn mà còn lộ rõ thắt eo.

Sau khi giảm cân thành công, cựu người mẫu không chỉ lấy lại thân hình thon gọn mà còn lộ rõ thắt eo Dưới phần bình luận, Phan Như Thảo nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng về sắc vóc trẻ trung, gợi cảm hiện tại. Bên cạnh đó, không ít chị em cũng hỏi về bí quyết để giảm số đo vòng 2 của cựu người mẫu. Phan Như Thảo cũng không ngại chia sẻ rằng gập bụng là bài tập giúp giảm mỡ và xuống số đo vòng 2 nhanh chóng. Mỗi ngày cô gập 10 cái rồi tăng dần lên 30, 50 và 100 cái là có được vòng 2 như hiện tại. Ngoài ra, Phan Như Thảo cũng chỉ ăn rau củ luộc và yến mạch nấu loãng chứ không ăn cơm như bình thường.

Phan Như Thảo cũng không ngại chia sẻ rằng gập bụng là bài tập giúp giảm mỡ và xuống số đo vòng 2 nhanh chóng. Mỗi ngày cô gập 10 cái rồi tăng dần lên 30, 50 và 100 cái là có được vòng 2 như hiện tại Trước đây, nữ người mẫu từng cho biết đã áp dụng một số phương pháp giảm cân như nhịn ăn nhưng sai cách, dẫn đến đau bao tử phải nhập viện. Thậm chí, cô còn miêu tả có lúc gian nan đến mức "chết đi sống lại". Trước đây, nữ người mẫu từng cho biết đã áp dụng một số phương pháp giảm cân như nhịn ăn nhưng sai cách, dẫn đến đau bao tử phải nhập viện Cuối cùng, cô nhận ra cách tốt nhất là kiên trì thể dục, có chế độ ăn uống hợp lý. Mỗi ngày, Phan Như Thảo chỉ ăn hai bữa với cháo yến mạch loãng không gia vị vào sáng sớm, cùng nhiều rau củ vào buổi tối, trước 20h. Cô còn bổ sung vào thực đơn bún gạo lứt, miến, ức gà, rau xanh và trái cây, hạn chế ăn đồ ngọt, chất béo. Đặc biệt duy trì tập cardio hàng ngày khoảng 90 phút với huấn luyện viên cá nhân.

Chồng đại gia kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy đòi tài sản 288 tỷ đồng, Phan Như Thảo nói gì? Sau 12 năm thụ lý, tòa lần đầu lên lịch xét xử vụ ông Nguyễn Đức An, Việt kiều Mỹ, kiện vợ cũ là siêu mẫu Ngọc Thúy đòi số tài sản 288 tỷ đồng trong thời gian còn sống chung.

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