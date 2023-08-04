Ông xã Phan Như Thảo chuẩn bị ra tòa tranh chấp tài sản với vợ cũ, kiên quyết đòi lại 288 tỷ đồng

Vụ tranh chấp tài sản hàng trăm tỉ đồng sau ly hôn giữa doanh nhân Nguyễn Đức An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy dự kiến sẽ được xét xử trong tháng 8/2023.

Cụ thể, theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/8, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức cựu siêu mẫu Ngọc Thúy). Siêu mẫu Ngọc Thúy Theo đơn khởi kiện, ông An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn vào năm 2006 nhưng đến ngày 26/9/2007 thì nộp đơn ly hôn tại tòa án California, hạt Orange, Mỹ.

Cũng theo đơn khởi kiện, khi còn là vợ chồng, do không có quốc tịch Việt Nam nên ông An đã dùng tài sản tạo lập trước khi kết hôn để mua bất động sản, xe cộ, lập các tài khoản ngân hàng, cổ phiếu… rồi nhờ Ngọc Thúy đứng tên trên giấy tờ sở hữu, sử dụng. Trong tổng số tài sản mà ông An khởi kiện đòi bà Thúy giao lại có hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết như Avalon Building, Sailing Tower, Sea Links Golf & County Club… với tổng giá trị ước tính khoảng 288 tỷ đồng.

Khi giải quyết vụ án ly hôn giữa siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng, tòa thượng thẩm California, Mỹ đã tuyên: Cấp quyền giữ lại làm tài sản riêng, không có tài sản chung mà các bên có được trong hôn nhân. Nghĩa là, các dự án bất động sản, căn hộ, biệt thự, tài khoản và xe cộ mà ông An nhờ siêu mẫu Ngọc Thúy đứng tên ở Việt Nam đều thuộc tài sản độc quyền của ông An, Ngọc Thúy phải trả lại cho ông An sau khi ly hôn. Tuy nhiên, sau đó bà Thúy không chịu trả các tài sản liên quan nên ông Nguyễn Đức An đã khởi kiện ra tòa. Ngọc Thúy và đại gia Đức An Theo Thanh Niên, vào năm 2010, ông An đã gửi đơn kiện đến TAND TP.HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại số tài sản của ông mà được cho là bà Thúy đứng tên. Theo đơn kiện, ông An khẳng định toàn bộ số tài sản này được mua bằng tiền cá nhân của mình, có được trước khi kết hôn với cựu siêu mẫu Ngọc Thúy. Năm 2017, cựu siêu mẫu có đơn phản tố đối với yêu cầu khởi kiện của chồng cũ, gửi lên TAND TP.HCM. Hiện tại, cả Ngọc Thúy và ông Nguyễn Đức An đều có gia đình riêng của mình.

Phan Như Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia, thường xuyên diện váy khéo tôn dáng, thêm tuổi mới càng hạnh phúc Càng bước gần tới tuổi tứ tuần, Phan Như Thảo lại dường như có trong tay tất cả mọi thứ từ chồng đại gia đến gia đình nhỏ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ong-xa-phan-nhu-thao-chuan-bi-ra-toa-tranh-chap-tai-san-voi-vo-cu-kien-quyet-oi-lai-288-ty-ong-607523.html