1 năm sau ly hôn, vợ cũ Việt Anh vẫn thắc mắc: 'Nếu không hợp, tại sao vẫn bên nhau quãng thời gian như vậy?'

Hậu trường 01/06/2020 15:06

Chia sẻ ẩn ý của vợ cũ Việt Anh - Hương Trần sau thời gian dài công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ khiến dư luận chú ý.

Chuyện ly hôn của Việt AnhHương Trần từng khiến người hâm mộ nuối tiếc suốt một thời gian dài. Tiết lộ về nguyên nhân "đường ai nấy đi", nam diễn viên "Người phán xử" cho biết, do cả hai có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cách sống. Điều này khiến mâu thuẫn ngày càng tăng cao và khiến họ xa nhau.

vo cu viet anh chia se
Hương Trần và Việt Anh ly hôn sau 7 năm yêu và cưới - Ảnh: FB

1 năm sau cú sốc hôn nhân, mới đây Hương Trần ẩn ý nhắc lại câu chuyện của quá khứ. Vợ cũ Việt Anh khiến nhiều người phải suy ngẫm khi viết: "Người ta có rất nhiều lý do để chia tay nhưng lý do chung nhất cho mọi lý do chính là không hợp. Vậy thì cái gì không hợp? Không hợp về tính cách, sở thích hay quan điểm sống? Nếu không hợp, tại sao vẫn có thể bên nhau một quãng thời gian như vậy?".

vo cu viet anh chia se 1

vo cu viet anh chia se 2
Hương Trần vẫn băn khoăn về nguyên nhân ly hôn, cô cho rằng lý do không hợp là vô lý - Ảnh: FB

Chia sẻ của Hương Trần như chạm vào nỗi lòng của nhiều người. Cô nhận về nhiều câu trả lời khác nhau: "Chỉ là thay lòng đổi dạ thôi em nhỉ", "Lúc còn ở bên nhau yêu thương nhau sao không nói là không hợp luôn đi, mà đòi lấy người ta bằng được về lại cứ thích tự do không thích bị người khác quản, để đi cho rảnh thì lại mới nói không hợp đúng thật là quá đáng với chị em phụ nữ quá đi", "Chỉ là do lòng người thay đổi thôi ạ. Không hợp chỉ là lý do mà thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng cố lên chị ơi phía trước còn rất nhiều điều đẹp đẽ đợi ta trải nghiệm"...

vo cu viet anh chia se 3
Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, Hương Trần ngày càng xinh đẹp và gợi cảm - Ảnh: FB

Sau khi ly hôn diễn viên Việt Anh, Hương Trần được quyền nuôi con trai Đậu Đậu. Cô thường chia sẻ những dòng tâm trạng về tình yêu và cuộc sống. Chân dài này từng tuyên bố sẽ không tái hôn mà ở vậy nuôi con vì ám ảnh đàn ông trăng hoa.

Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh tuyên bố sẽ ở vậy nuôi con vì ám ảnh đàn ông trăng hoa

Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh tuyên bố sẽ ở vậy nuôi con vì ám ảnh đàn ông trăng hoa

Người đẹp Hương Trần - vợ cũ Việt Anh thông báo sẽ không lấy chồng lần nữa mà ở vậy nuôi con và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Việt Anh Hương Trần - Việt Anh Hương Trần

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 8 giờ 53 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 24 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 26 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 9 giờ 43 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 18 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026