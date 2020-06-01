1 năm sau ly hôn, vợ cũ Việt Anh vẫn thắc mắc: 'Nếu không hợp, tại sao vẫn bên nhau quãng thời gian như vậy?'

Chia sẻ ẩn ý của vợ cũ Việt Anh - Hương Trần sau thời gian dài công khai chuyện hôn nhân đổ vỡ khiến dư luận chú ý.
- Sau gần 1 năm ly hôn, vợ cũ Việt Anh bày tỏ mong muốn tái hôn, tiết lộ hình mẫu người đàn ông tương lai
- Hậu ly hôn, Việt Anh và vợ cũ 'tái hợp' vì niềm vui của con trai chung
Chuyện ly hôn của Việt Anh và Hương Trần từng khiến người hâm mộ nuối tiếc suốt một thời gian dài. Tiết lộ về nguyên nhân "đường ai nấy đi", nam diễn viên "Người phán xử" cho biết, do cả hai có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cách sống. Điều này khiến mâu thuẫn ngày càng tăng cao và khiến họ xa nhau.
1 năm sau cú sốc hôn nhân, mới đây Hương Trần ẩn ý nhắc lại câu chuyện của quá khứ. Vợ cũ Việt Anh khiến nhiều người phải suy ngẫm khi viết: "Người ta có rất nhiều lý do để chia tay nhưng lý do chung nhất cho mọi lý do chính là không hợp. Vậy thì cái gì không hợp? Không hợp về tính cách, sở thích hay quan điểm sống? Nếu không hợp, tại sao vẫn có thể bên nhau một quãng thời gian như vậy?".
Chia sẻ của Hương Trần như chạm vào nỗi lòng của nhiều người. Cô nhận về nhiều câu trả lời khác nhau: "Chỉ là thay lòng đổi dạ thôi em nhỉ", "Lúc còn ở bên nhau yêu thương nhau sao không nói là không hợp luôn đi, mà đòi lấy người ta bằng được về lại cứ thích tự do không thích bị người khác quản, để đi cho rảnh thì lại mới nói không hợp đúng thật là quá đáng với chị em phụ nữ quá đi", "Chỉ là do lòng người thay đổi thôi ạ. Không hợp chỉ là lý do mà thôi. Sau cơn mưa trời lại sáng cố lên chị ơi phía trước còn rất nhiều điều đẹp đẽ đợi ta trải nghiệm"...
Sau khi ly hôn diễn viên Việt Anh, Hương Trần được quyền nuôi con trai Đậu Đậu. Cô thường chia sẻ những dòng tâm trạng về tình yêu và cuộc sống. Chân dài này từng tuyên bố sẽ không tái hôn mà ở vậy nuôi con vì ám ảnh đàn ông trăng hoa.