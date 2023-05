1 năm sau ly hôn, vợ cũ Việt Anh vẫn thắc mắc: 'Nếu không hợp, tại sao vẫn bên nhau quãng thời gian như vậy?'

Chuyện ly hôn của Việt Anh và Hương Trần từng khiến người hâm mộ nuối tiếc suốt một thời gian dài. Tiết lộ về nguyên nhân "đường ai nấy đi", nam diễn viên "Người phán xử" cho biết, do cả hai có nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cách sống. Điều này khiến mâu thuẫn ngày càng tăng cao và khiến họ xa nhau.

Hương Trần và Việt Anh ly hôn sau 7 năm yêu và cưới - Ảnh: FB

1 năm sau cú sốc hôn nhân, mới đây Hương Trần ẩn ý nhắc lại câu chuyện của quá khứ. Vợ cũ Việt Anh khiến nhiều người phải suy ngẫm khi viết: "Người ta có rất nhiều lý do để chia tay nhưng lý do chung nhất cho mọi lý do chính là không hợp. Vậy thì cái gì không hợp? Không hợp về tính cách, sở thích hay quan điểm sống? Nếu không hợp, tại sao vẫn có thể bên nhau một quãng thời gian như vậy?".