Hậu ly hôn, vợ cũ Việt Anh tuyên bố sẽ ở vậy nuôi con vì ám ảnh đàn ông trăng hoa

Hậu trường 09/05/2020 09:33

Người đẹp Hương Trần - vợ cũ Việt Anh thông báo sẽ không lấy chồng lần nữa mà ở vậy nuôi con và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

Trên trang cá nhân, Hương Trần vừa chia sẻ bài viết với nội dung liên quan đến đàn ông ngoại tình. Qua đây, vợ cũ Việt Anh tuyên bố đã quá sợ cuộc sống hôn nhân và quyết tâm không tái hôn mà ở vậy nuôi con.

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Hiện Hương Trần đang là người trực tiếp nuôi con trai Đậu Đậu - Ảnh: FB

Cô nhắn nhủ: "Mình sợ hôn nhân lắm, ám ảnh với những người trăng hoa! Bây giờ sau này cũng sẽ không yêu ai, cũng sẽ không lấy chồng! Tự thân kiếm tiền nuôi con, mua những thứ mình thích, đi những nơi mình muốn! Đó mới là cuộc sống”. Có lẽ vì từng gặp quá nhiều đàn ông có thói "ong bướm" nên cô quyết định không đi bước nữa mà sẽ ở vậy nuôi con, tự kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ.

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Thất bại trong hôn nhân, chân dài này bị mất niềm tin vào tình yêu - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hương Trần thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Rất đông bạn bè của chân dài này cũng đồng cảm với cô. Chia sẻ với một vài người quen, Hương Trần cho biết đã mất niềm tin vào tình yêu. Với cô, hôn nhân quá “kinh dị” và sau này nếu có ai tỏ tình thì bản thân sẽ dặn lòng không yêu.

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Hậu ly hôn, mối quan hệ giữa Hương Trần và chồng cũ ban đầu khá căng thẳng - Ảnh: FB

Giữa năm 2019, Việt Anh và Hương Trần thông báo chia tay khi đã có con trai chung khiến người hâm mộ bất ngờ. Sau khi “đường ai nấy đi”, mối quan hệ của họ ban đầu khá căng thẳng vì chuyện nuôi dạy con trai chung Đậu Đậu. Sau thời gian “lời qua tiếng lại”, cặp đôi đã tìm được tiếng nói chung.

Sau gần 1 năm ly hôn, vợ cũ Việt Anh bày tỏ mong muốn tái hôn, tiết lộ hình mẫu người đàn ông tương lai

Sau gần 1 năm ly hôn, vợ cũ Việt Anh bày tỏ mong muốn tái hôn, tiết lộ hình mẫu người đàn ông tương lai

Vợ cũ Việt Anh – hot girl Hương Trần bất ngờ gây chú ý với bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân về việc tái hôn.

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