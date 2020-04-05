Sau gần 1 năm ly hôn, vợ cũ Việt Anh bày tỏ mong muốn tái hôn, tiết lộ hình mẫu người đàn ông tương lai

Hậu trường 05/04/2020 11:04

Vợ cũ Việt Anh – hot girl Hương Trần bất ngờ gây chú ý với bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân về việc tái hôn.

Tháng 6/2019, Việt Anh và hot girl Hương Trần công khai ly hôn sau 4 năm chung sống. Hậu đường ai nấy đi, nam diễn viên “Người phán xử” liên tục vướng vào tin đồn tình cảm với nhiều người đẹp nổi tiếng của Vbiz. Trong khi đó, Hương Trần cũng bị nghi đã có tình mới.

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Việt Anh và vợ hot girl thuở mặn nồng - Ảnh: Internet

Đầu năm 2020, vợ cũ Việt Anh khiến công chúng xôn xao khi chia sẻ hình ảnh đầy tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt. Tuy nhiên thời điểm đó, Hương Trần đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò và cho biết bản thân chưa tìm được người phù hợp.

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Bức ảnh làm dấy lên tin đồn Hương Trần có người mới - Ảnh: FB

Mới đây, người đẹp lại bất ngờ gây chú ý khi bày tỏ mong muốn tái hôn, đưa ra tiêu chuẩn cụ thể về người bạn đời của mình trên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, cô chia sẻ: “Ước gì kiếm được thật nhiều tiền, mua một cái nhà thật to, sửa thật đẹp, có cái bếp thật đẹp luôn. Và cuối cùng mua thêm ông chồng cực đẹp trai lãng mạn. Giản đơn thế thôi”.

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Bài đăng của vợ cũ Việt Anh - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, khi một người bạn để lại bình luận: “Ứ cần chồng luôn ý chị. Khi đó 2 mẹ con bay nhảy tự do sướng hơn”, Hương Trần đã trả lời rằng: “Vẫn phải có, không cô đơn chết em à”.

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Vợ cũ Việt Anh có dự định tái hôn vì sợ cô đơn – Ảnh: FB

Ngay lập tức, nhiều người khuyên nữ diễn viên nên dành thời gian ở bên con trai và cân bằng cuộc sống trước khi tiến đến một mối quan hệ mới. Bên cạnh đó, một số ý kiến lại mong Hương Trần sớm tìm được bến bờ hạnh phúc.

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Từ khóa:   Việt Anh Hương Trần Việt Anh và Hương Trần

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