Xem tuổi xông đất tuổi Bính Thìn cho gia chủ năm mới phát tài phát lộc

Đời sống 27/12/2017 09:35

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết cách xem tuổi xông đất dành cho tuổi Bính Thìn. Nếu chưa nắm rõ thì đừng bỏ qua nhé.

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Thìn cũng giống như các tuổi khác. Tất cả đều phải xem tuổi. Lấy Thiên Can của tuổi mình so sánh với Thiên Can của người tốt có ý định chọn, nếu được Can Hợp là tốt, ngược lại gặp Can Phá là bớt tốt. Đồng thời, tránh kị nhất là các tuổi có địa chi tuổi chính xung với tuổi trạch chủ chính gồm 6 cặp địa chi xung kị. Đó là các tuổi: Tí xung Ngọ, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Mão xung Dậu, Thìn xung Tuất, Tị xung Hợi.

Xông đất
Năm mới xông đất. Nguồn: Internet.

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 năm Mậu Tuất 2018

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.

  • Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa)
  • Năm 1956 (Tuổi Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa)
  • Năm 1978 (Tuổi Mậu Ngọ - Thiện Thượng Hỏa)
  • Năm 1986 (Tuổi Bính Dần - Lộ Trung Hỏa)
  • Năm 1957 (Tuổi Đinh Dậu - Sơn Hạ Hỏa)
  • Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ - Phú Đăng Hỏa)
  • Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi - Sơn Đầu Hỏa)

Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Bính Thìn

Xông nhà
Năm mới xông nhà. Nguồn: Internet.

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2018 Mậu Tuất. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể. Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Thìn 1976:

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Nam.
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Hướng Tây Nam.
  • Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

5 tuổi xông nhà mang lại lộc tài nhiều nhất cho gia chủ Bính Thìn

Tuổi xông nhà Mậu Tý 1948 mệnh Tích Lịch Hỏa:

  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
  • Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
  • Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
  • Địa chi của người xông nhà là Tý Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt.
  • Địa chi của người xông nhà là Tý không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.

Tuổi xông nhà Bính Thân 1956 mệnh Sơn Hạ Hỏa:

  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
  • Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
  • Thiên can của người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
  • Địa chi của người xông nhà là Thân Tam hợp với Thìn của gia chủ, rất tốt.
  • Địa chi của người xông nhà là Thân không sinh, không khắc với Tuất của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
Xông nhà
Chọn người xông nhà. Nguồn: Internet.

Tuổi xông nhà Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa:

  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
  • Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
  • Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
  • Địa chi của người xông nhà là Ngọ không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.

Tuổi xông nhà Bính Dần 1986 mệnh Lộ Trung Hỏa:

  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Thổ của gia chủ, rất tốt.
  • Ngũ hành của người xông nhà là Hỏa Tương sinh với Mộc của năm Mậu Tuất, rất tốt.
  • Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
  • Thiên can của người xông nhà là Bính không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
  • Địa chi của người xông nhà là Dần không sinh, không khắc với Thìn của gia chủ, chấp nhận được.
  • Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.

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