Xem tuổi xông đất tuổi Bính Thìn cho gia chủ năm mới phát tài phát lộc

Chọn tuổi xông đất cho gia chủ tuổi Bính Thìn cũng giống như các tuổi khác. Tất cả đều phải xem tuổi. Lấy Thiên Can của tuổi mình so sánh với Thiên Can của người tốt có ý định chọn, nếu được Can Hợp là tốt, ngược lại gặp Can Phá là bớt tốt. Đồng thời, tránh kị nhất là các tuổi có địa chi tuổi chính xung với tuổi trạch chủ chính gồm 6 cặp địa chi xung kị. Đó là các tuổi: Tí xung Ngọ, Sửu xung Mùi, Dần xung Thân, Mão xung Dậu, Thìn xung Tuất, Tị xung Hợi.

Năm mới xông đất. Nguồn: Internet.

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 năm Mậu Tuất 2018

Gia chủ tuổi Bính Thìn 1976 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.