Hướng dẫn gia chủ cách xông đất tuổi Bính Ngọ

Xông đất (xông nhà) đầu năm là phong tục cổ truyền từ nhiều đời nay của người Việt. Người dân quan niệm rằng, nếu đầu năm mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ thì cả năm sẽ được may mắn và hanh thông trong nhiều công chuyện.

Niềm vui năm mới. Nguồn: Internet.

Dưới đây là cách xem tuổi xông đất chi tiết dành cho những ai sinh vào năm Bính Ngọ.