Hướng dẫn gia chủ cách xông đất tuổi Bính Ngọ

Tương tự như các tuổi khác, gia chủ tuổi Bính Ngọ cũng có thể xem tuổi xông đất dựa trên những tiêu chí này.
- Xem tuổi xông đất hợp với gia chủ sinh năm Giáp Dần, Nhâm Tý, Quý Hợi và Bính Ngọ
- Xem tuổi xông đất cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi trong năm mới 2018
Xông đất (xông nhà) đầu năm là phong tục cổ truyền từ nhiều đời nay của người Việt. Người dân quan niệm rằng, nếu đầu năm mọi việc đều thuận lợi, suôn sẻ thì cả năm sẽ được may mắn và hanh thông trong nhiều công chuyện.
Dưới đây là cách xem tuổi xông đất chi tiết dành cho những ai sinh vào năm Bính Ngọ.
Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 năm Mậu Tuất 2018
Gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới.
- Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)
- Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
- Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc)
- Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)
- Năm 2003 (Tuổi Quý Mùi - Dương Liễu Mộc)
Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Bính Ngọ
Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2018 Mậu Tuất. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể. Dưới đây là hướng xuất hành 3 ngày đầu năm mới tốt nhất cho gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966:
- Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Nam.
- Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo Hướng Tây Nam.
- Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018 Dương Lịch): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.
Hai tuổi xông nhà mang lộc tài nhiều nhất cho gia chủ tuổi Bính Ngọ
Tuổi xông nhà Mậu Tuất 1958 mệnh Bình Địa Mộc:
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Bính của gia chủ, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Tuất Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.
Tuổi xông nhà Canh Dần 1950 mệnh Tùng Bách Mộc:
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc Tương sinh với Thủy của gia chủ, rất tốt.
- Ngũ hành của người xông nhà là Mộc không sinh, không khắc với Mộc của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Thiên can của người xông nhà là Canh Tương khắc với Bính của gia chủ, không tốt.
- Thiên can của người xông nhà là Canh không sinh, không khắc với Mậu của năm Mậu Tuất, chấp nhận được.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Ngọ của gia chủ, rất tốt.
- Địa chi của người xông nhà là Dần Tam hợp với Tuất của năm Mậu Tuất, rất tốt.