Xem tuổi xông đất cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi trong năm mới 2018

Đời sống 25/12/2017 13:48

Năm mới 2018 không còn lâu nữa là đến. Để năm mới phát tài phát lộc, chủ nhà tuổi Kỷ Mùi đừng bỏ qua cách xem tuổi xông đất này nhé.

Quan niệm truyền thống cho rằng đầu năm mọi việc thuận lợi suôn sẻ thì cả năm đó, gia chủ sẽ có được may mắn và thành công trong nhiều công chuyện. Do vậy, tìm hiểu cách xem tuổi xông đất sao cho hợp với mệnh gia chủ là điều cực kỳ quan trọng.

Dưới đây, Phụ nữ và Gia đình sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách xem tuổi xông đất cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi. Tất cả những thông tin này đều được tổng hợp từ các trang web uy tín về phong thủy và tử vi nên bạn có thể yên tâm tham khảo nhé.

Xông đất cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi năm 2018

Xông đất
Xông đất 2018. Nguồn: Internet.

Theo trang Tử Vi Khoa Học (tuvikhoahoc.com), gia chủ Kỷ Mùi có thể lựa chọn những người hợp tuổi nhất với gia chủ dưới đây để tiến hành mời tới xông nhà đầu năm 2018. Tốt nhất từ trên xuống dưới:

  • Năm 1951 (Tân Mão - Tùng Bách Mộc)
  • Năm 1978 (Mậu Ngọ - Thiện Thượng Hỏa)
  • Năm 1987 (Đinh Mão - Lộ Trung Hỏa)
  • Năm 1950 (Canh Dần - Tùng Bách Mộc)
  • Năm 1959 (Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc)
  • Năm 1990 (Canh Ngọ - Lộ Bàng Thổ)
  • Năm 1999 (Kỷ Mão - Thành Đầu Thổ)
  • Năm 2002 (Nhâm Ngọ - Dương Liễu Mộc)

Nếu các tuổi xông nhà tốt trong năm đó tại nơi gia chủ sinh sống không có hoặc có sự việc không đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ: Gia chủ tuổi Kỷ Mùi có thể chọn các tuổi Hợi, Mão, Ngọ để mời đến xông nhà năm nay 2018.

Xông đất đầu năm
Xông đất đầu năm. Nguồn: Internet.

Sau khi đã xông nhà đầu năm mới thì các bạn có thể chọn hướng xuất hành đầu năm 2018 Mậu Tuất, gia chủ tuổi Kỷ Mùi. Xuất hành nghĩa là đi ra khỏi nhà sau lúc giao thừa. Có người thì ngay sau giao thừa đã xuất hành đi lễ chùa, lễ đền có người bắt đầu sáng mùng Một Tết mới đi, cũng có người xuất hành vào mùng Hai, mùng Ba Tết, tùy hoàn cảnh cụ thể.

Các hướng nên xuất hành 3 ngày đầu năm mới 2018 tốt nhất tuổi Kỷ Mùi

  • Ngày mùng 1 tết (Thứ Sáu ngày 16/2/2018): xuất hành hướng Nam
  • Ngày mùng 2 tết (Thứ Bảy ngày 17/2/2018): xuất hành hướng Tây Nam
  • Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018): xuất hành hướng Tây Nam

Hai tuổi tốt nhất để xông đất cho chủ nhà tuổi Kỷ Mùi

Xông nhà ngày tết
Xông nhà ngày tết. Nguồn: Internet.

Tuổi Tân Mão 1951 mệnh Tùng Bách Mộc

Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Tùng Bách Mộc của gia chủ, rất tốt

  • Ngũ hành người xông nhà Tùng Bách Mộc không sinh, không khắc với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, chấp nhận được
  • Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Tân của gia chủ, chấp nhận được
  • Thiên can của người xông nhà Tân không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
  • Địa chi của người xông nhà Mùi Tam hợp với Mão của gia chủ, rất tốt
  • Địa chi người xông nhà Mão Lục hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt

Tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Thiện Thượng Hỏa

  • Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa không sinh, không khắc với Thiện Thượng Hỏa của gia chủ, chấp nhận được
  • Ngũ hành người xông nhà Thiện Thượng Hỏa Tương sinh với Bình Địa Mộc của năm xông nhà Mậu Tuất, rất tốt
  • Thiên can của người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Mậu của gia chủ, chấp nhận được
  • Thiên can của người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Mậu của năm xông nhà, chấp nhận được
  • Địa chi người xông nhà Ngọ Tam hợp với Tuất của năm xông nhà, rất tốt
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