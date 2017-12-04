Cách làm mứt dừa màu đỏ cho cả gia đình thưởng thức dịp tết

Mứt dừa trắng truyền thống rất dễ làm, cũng không mất quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, với sự sáng tạo không ngừng, các chị em đảm đang đã và đang không ngừng sáng tạo ra nhiều cách làm mứt dừa khác, chẳng hạn như cách làm mứt dừa màu đỏ dưới đây. Chỉ với ¼ quả gấc và 1kg cùi dừa bánh tẻ là chỉ sau một thời gian ngắn, cả nhà đã có ngay một đĩa mứt dừa màu đỏ thơm lừng, ngon tuyệt.

Các bước thực hiện:

Nạo dừa thành các sợi mỏng bằng dao bào, đem rửa sạch dể loại bỏ phần dầu dừa. Cho dừa và đường vào một chiếc bát to, cứ một lớp dừa, chị em cho một lớp đường. Nhờ vậy, đường sẽ thấm đều dừa. Ướp trong vòng 8 đến 10 tiếng đến khi đường tan hết và sợi dừa trở nên trong là được. Lấy ¼ cơm gấc, bỏ hạt, cho vào 1 muỗng cafe rượu trắng, đánh nhuyễn để lấy được màu đỏ, lọc lấy phần nước. Sau khi ướp dừa và chuẩn bị gấc xong, gấc, sữa vào trộn đều với hỗn hợp dừa và ướp thêm 2 tiếng cho dừa ngấm màu đỏ. Bắc chảo lên bếp, cho dừa vào sên với lửa nhỏ cho tới khi khô và có lớp áo đường kết tinh bám ngoài những sợi dừa này là được. Khi mứt dừa đã khô và tách rời nhau hẳn, cho mứt dừa gấc ra khay để nguội. Muốn giữ mứt dừa được lâu nhất, chị em bảo quản trong lọ kín hoặc bịch ni lông được buộc kín, tránh không khí nếu không thì mứt sẽ nhanh bị chảy lớp đường ngoài.

Vậy là chị em đã nắm được cách làm mứt dừa màu đỏ rồi đấy. Để có một đĩa mứt ngon thì chọn được những quả dừa và quả gấc ngon cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, nhiều chị em chia sẻ rằng họ cảm thấy bất lực khi sên mứt dừa thế nào đường cũng không kết tinh được, mứt dừa dính, dẻo kẹo mà không biết rõ lý do tại sao. Thậm chí, một số người còn khóc ròng khi phải bỏ cả một mẻ mứt dù mất hàng giờ nạo và đảo mỏi tay. Liệu có phải cách làm mứt dừa màu đỏ từ gấc khó đến vậy?

Không phải! Cho dù chị em làm mứt dừa màu đỏ theo cách này hay cách khác hay bất cứ một công thức làm mứt dừa nào đi chăng nữa thì sên mứt vẫn là công đoạn đỏi hỏi sự khéo léo lớn nhất. Để giúp chị em bớt lo lắng, dưới đây là một số lời khuyên nho nhỏ. Chị em có thể áp dụng với cách làm mứt dừa màu đỏ này hoặc cho các phương pháp làm mứt dừa khác như mứt dừa hương cam hay mứt dừa cà rốt đều được.

Sau khi nạo xong, chị em cần nhẹ nhàng rửa cùi dừa với nước từ 3 đến 4 lần. Tiếp đó, ngâm nước để cho ra bớt dầu dừa. Chú ý rửa với nước ấm thì dầu dừa sẽ ra nhiều hơn là rửa với nước lạnh.

Chị em cần lưu ý, không phải lượng đường cho vào ngâm với dừa bao nhiêu cũng được mà nó cần có tỉ lệ gần như chuẩn xác. Đường ít quá không thể kết tinh, còn nhiều quá, đường sẽ kết tinh vón cục, vừa không đẹp mắt lại khiến mứt dừa bị cứng. Để đường có thể kết tinh chuẩn, với mỗi kg dừa đã nạo sợi xong thì cần ướp với khoảng 500g - 600g đường và ướp tầm 2 tiếng hoặc cho đến khi đường tan hoàn toàn sau đó mới đem sên mứt. Nếu có thời gian có thể ngâm lâu hơn, cho đến khi cùi dừa có màu trong, không còn màu trắng là được.

Trên đây là một vài lưu ý đối với cách làm mứt dừa màu đỏ từ quả gấc. Chúc chị em thành công và làm được những đĩa mứt ngon lành đãi cả nhà.