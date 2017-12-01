Cách làm mứt dừa non vừa ngon, vừa để được lâu mà không sợ bị chảy nước

Muốn làm mứt dừa non, chị em cần phải biết cách chọn dừa ngon và các công thức chuẩn. Nếu chưa tìm ra thì bài viết này chính là những gì chị em đang tìm đấy.
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Ngày tết được thưởng thức mứt dừa là niềm mong ước của trẻ nhỏ, thậm chí là người lớn cũng mong không kém. Thế nên, chị em - người phụ nữ đảm đang nhất gia đình hãy bắt tay ngay vào áp dụng cách làm mứt dừa non dưới đây để khiến cả nhà bất ngờ nhé. Một đĩa mứt dừa ngon không chỉ là công sức mà còn là tình yêu thương của người phụ nữ muốn gửi gắm đến những người họ yêu thương nhất.
Để có mứt dừa ngon thì bên cạnh nắm được cách làm mứt dừa non đúng chuẩn còn phải đảm bảo lựa chọn được đúng loại dừa non. Tránh sử dụng dừa bánh trẻ, dừa già bởi vì như vậy sẽ làm mất đi hương vị đặc trưng của dừa non chị em nhé.
Dừa non thường có cùi mềm, mỏng, nước ngọt và khi nhai cùi sần sật rất ngon. Bề ngoài dừa non có da mềm, vỏ màu xanh tươi, lấy móng tay bấm vào cùi dễ dàng, ăn có vị ngậy và sữa thơm đặc trưng. Ngoài cùi, vỏ dừa non cũng mềm hơn dừa bánh tẻ. Khi đi ra chợ, chị em có thể nhận biết dừa non bằng cách lấy tay cào phần vỏ gần cuống. Nếu cào dễ và màu xanh của vỏ sáng màu đó là dừa non. Một khi đã lựa được quả dừa non ưng ý thì chị em hãy bắt tay ngay vào làm mứt dừa non bằng cách dưới đây.
Cách làm mứt dừa non ngon “tuyệt cú mèo”
Hiện nay có khá nhiều cách làm mứt dừa non. Với mỗi cách lại có thể thêm hoặc bớt một số nguyên liệu, tùy thuộc vào sự sáng tạo và khẩu vị của từng người. Sau đây là một cách làm được nhiều người áp dụng nhất.
Bước 1: Thái dừa
- Gọt sạch phần vỏ nâu của dừa. Thái dừa thành những sợi mỏng vừa.
- Đem chần cùi dừa non trong nồi nước sôi có thêm chút muối từ 1 đến 3 phút rồi vớt ra ngay để ráo. Dừa non nhiều dầu hơn vì thế nên chần.
Bước 2: Ướp dừa với đường
- Lựa chọn tỷ lệ 1kg dừa với 0,5 đến 0,6kg đường. Lượng đường cho dừa non nhiều hơn dừa già.
- Đổ đường vào mứt dừa. Để sợi dừa trong, tốt nhất nên ướp trong vòng 4 giờ.
- Nên ngâm đường lâu chút để cho nước trong cùi tiết ra nhiều hơn để khi sên mứt sẽ khô ráo hơn và bảo quản lâu hơn.
- Vắt thêm một vài giọt chanh ướp cùng dừa mục đích để khi sên mứt sẽ làm cho đường dẻo và không bị lại đường.
- Muốn mứt dừa có màu cam thì xay nước cốt cà rốt, màu đỏ từ gấc hoặc lá cẩm đỏ, màu xanh của lá dứa hoặc cà phê, màu hồng từ củ dền, vàng của hạt dành dành, màu cà phê… Sau đó, đổ vào chỗ đường vừa ướp là được.
Bước 3: Sên mứt
- Đổ hết dừa và phần nước ngâm vào chảo có đế dày để nhỏ lửa. Khi dừa sôi lăn tăn thì đảo đều, cứ 5 phút đảo một lần. Không nên đảo liên tục sẽ bị lại đường.
- Khi dừa bắt đầu nặng tay, cho nhỏ lửa hơn chút rồi đảo liên tục cho đến khi thấy đường kết tinh màu trắng bám quanh mứt dừa là được. Kể cả khi bắc xuống bếp vẫn phải đảo liên tục cho nguội bớt.
- Đổ mứt ra một khay lớn. Tãi đều ra cho mứt nguội, hong trước quạt cho mứt khô hơn để tránh tình trạng ngày hôm sau mứt dừa non lại bị ướt. Có thể đem phơi nắng hoặc cho vào lò sấy, sấy ở nhiệt độ 100 độ C cho mứt dừa khô hẳn.
- Nếu khi sên mứt dừa, sên mãi đường cứ bị keo lại không kết tinh được thì chị em nên để lửa vừa và nhỏ dần, đồng thời tay đảo nhiều hơn khi càng về sau.
Chúc chị em thành công với cách làm mứt dừa non này!