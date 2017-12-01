Cách làm mứt dừa non vừa ngon, vừa để được lâu mà không sợ bị chảy nước

Ngày tết được thưởng thức mứt dừa là niềm mong ước của trẻ nhỏ, thậm chí là người lớn cũng mong không kém. Thế nên, chị em - người phụ nữ đảm đang nhất gia đình hãy bắt tay ngay vào áp dụng cách làm mứt dừa non dưới đây để khiến cả nhà bất ngờ nhé. Một đĩa mứt dừa ngon không chỉ là công sức mà còn là tình yêu thương của người phụ nữ muốn gửi gắm đến những người họ yêu thương nhất.

Để có mứt dừa ngon thì bên cạnh nắm được cách làm mứt dừa non đúng chuẩn còn phải đảm bảo lựa chọn được đúng loại dừa non. Tránh sử dụng dừa bánh trẻ, dừa già bởi vì như vậy sẽ làm mất đi hương vị đặc trưng của dừa non chị em nhé.