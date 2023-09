Cách làm mứt dừa non vừa ngon, vừa để được lâu mà không sợ bị chảy nước

Để có mứt dừa ngon thì bên cạnh nắm được cách làm mứt dừa non đúng chuẩn còn phải đảm bảo lựa chọn được đúng loại dừa non. Tránh sử dụng dừa bánh trẻ, dừa già bởi vì như vậy sẽ làm mất đi hương vị đặc trưng của dừa non chị em nhé.

Dừa non thường có cùi mềm, mỏng, nước ngọt và khi nhai cùi sần sật rất ngon. Bề ngoài dừa non có da mềm, vỏ màu xanh tươi, lấy móng tay bấm vào cùi dễ dàng, ăn có vị ngậy và sữa thơm đặc trưng. Ngoài cùi, vỏ dừa non cũng mềm hơn dừa bánh tẻ. Khi đi ra chợ, chị em có thể nhận biết dừa non bằng cách lấy tay cào phần vỏ gần cuống. Nếu cào dễ và màu xanh của vỏ sáng màu đó là dừa non. Một khi đã lựa được quả dừa non ưng ý thì chị em hãy bắt tay ngay vào làm mứt dừa non bằng cách dưới đây.