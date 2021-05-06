Hướng dẫn chi tiết cách làm các món ngon với cà tím đảm bảo ăn là ghiền

Cà tím xào tôm khô là một trong các món ngon với cà tím có cách thực hiện đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm.

- 2 tép tỏi

- Gia vị.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm món cà tím xào tôm khô

Các bước tiến hành:

Bước 1: Cắt cà tím thành khúc vừa ăn. Ngâm tôm khô cho mềm và hết cát. Chỉ cần rửa sơ đối với tôm nhà.

Bước 2: Tỏi và hành đập dập, băm nhỏ. Đun nóng dầu ăn và cho hành v ào phi thơm. Tiếp đó, cho tôm vào xào sơ, đảo đều.

Bước 3: Trút cà tím vào xào chung và vặn lửa vừa. Nêm gia vị vừa ăn.

Bước 4: Cho thêm ít nước dùng (hoặc nước lạnh), vặn lửa nhỏ và đảo cà tím cho ngấm gia vị vừa chín đều.

Bước 5: Nhấc cà chín khỏi bếp và rắc thêm chút tiêu. Dùng kèm với cơm nóng hoặc dùng không.

Cà tím xào tôm khô

2. Cà tím xốt chua ngọt

Món cà tím xốt chua ngọt với miếng cà thấm đều vị và thơm mùi nưỡ tương, rau húng quế là lựa chọn không thể bỏ qua cho bữa ăn gia đình. Đặc biệt, đây là món ăn được ưa chuộng trong những bữa ăn chay.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 quả cà tím

- Hành tím, rau quế, tỏi, ớt tươi

- Gia vị: đường, nước tương, hạt nêm, dầu hào chay, giấm

+ Các bước tiến hành:

- Sơ chế

Rửa sạch rau húng quế và cắt bỏ phần lá hư. Cắt cà tím thành những miếng vừa ăn và ngâm trong nước muối pha loãng. Vớt ra và để cho ráo nước.

- Chiên cà tím thơm mềm

Đun nóng dầu trong chảo và cho cà tím vào chiên cho đến khi cà tím có độ mềm vừa phải. Tắt bếp và trút cà tím chiên ra đĩa.

- Làm nước xốt chua ngọt

Phi thơm hành tím và tỏi. Cho thêm nước tương, hạt nêm, đường, dầu hào chay, giấm và ớt tươi thái nhỏ vào rồi khuấy đều.

Cho vào một lượng nước vừa đủ để làm nước xốt.

- Nấu cà tím cùng xốt

Cho cà tím chiên vào hỗn hợp nước xốt. Bắc lên bếp và vặn lửa nhỏ để cà tím ngấm hết gia vị.

Cà tím xốt chua ngọt

Đun cho đến khi phần nước xốt keo lại, cho rau quế vào cà tím và trộn đều. Cuối cùng tắt bếp và dọn cà tím ra đĩa.

3. Cà tím nướng mỡ hành

Cà tím nướng mỡ hành hấp dẫn với miếng cà tím được nướng chín mềm, ngọt tự nhiên, thấm đều mỡ hành béo ngậy và tỏi thơm nồng cùng vị nước mắm đậm đà, thoảng vị cay của ớt quyện lẫn những miếng tóp mỡ giòn tan.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 quả cà tím

- Hành lá thái nhuyễn

- Đậu phộng rang

- Tóp mỡ

Gia vị: đường, bột ngọt, nước mắm, nước cốt chanh, tỏi băm, ớt băm,…

+ Các bước tiến hành:

- Nướng cà tím

Rửa sạch cà tím. Nướng cà tím trên bếp hồng ngoại hoặc than hoa. Thường xuyên lật đều để 2 mặt chín. Đến khi vỏ cà bong ra và bên trong bắt đầu mọng nước. Hương thơm từ cà chín rất đặc trưng và hấp dẫn.

- Làm nước xốt mắm

Giã tỏi, ớt để làm nước mắm chua ngọt. Cho thêm đường vào giã cùng tỏi, ớt thì nước mắm làm ra sẽ có độ sánh và ngon hơn. Thêm vào 1 muỗng nước cốt chanh, 2 muỗng nước, 2 muỗng nước mắm rồi khuấy đều trong 3 – 5 phút.

Cho ớt, tỏi và đường giã nhuyễn. Thêm vào nước cốt chanh, nước lọc và nước mắm rồi khuấy đều. Nước xốt mắm thu được có độ sánh và ngon.

- Làm mỡ hành

Cho vào chảo hành lá thái nhuyễn cùng 6 muỗng dầu ăn. Nếu thích ăn mỡ hành béo ngậy thì bạn có thể cho vào thêm ít tóp mỡ. Đảo nóng mỡ hành và tắt bếp.

- Hoàn thành món ăn

Rưới phần nước mắm xốt và mỡ hành lên cà tím.

Bóc vỏ và tước dọc thân cà tím rồi rưới đều hỗn hợp xốt mắm, mỡ hành nóng và đậu phộng rang giã nhỏ lên trên.

Dùng món cà tím nướng mỡ hành lúc còn nóng và thưởng thức vị thơm ngon của món ăn.

Cà tím nướng mỡ hành

4. Cà tím om thịt ba chỉ

Đây là món ăn có sự kết hợp giữa các nguyên liệu gồm cà tím, thịt ba chỉ và đậu phụ rán. Vị mềm thơm của cà tím khi được hòa chung với vị đậm đà của thịt ba chỉ và đậu phụ giòn sẽ tạo nên món ngon hấp dẫn không thể chối từ.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 quà cà tím

- 150gr thịt ba chỉ

- 3 quả cà chua

- 2 miếng đậu phụ

- Hành lá, hành tím, tỏi, bột nghệ

Gia vị: nước mắm, bột ngọt, hạt nêm, đường, muối,…

+ Các bước tiến hành:

- Sơ chế

Rửa sạch cà tím và thái thành những miếng vừa ăn. Ngâm cà tím trong nước muối pha loãng trong khoảng 20 phút để loại bỏ bớt nhựa. Rửa sạch thịt ba chỉ và thái thành những miếng nhỏ vừa ăn. Rửa sạch hành lá và cắt khúc.

Hành tím rửa sạch và thái nhuyễn. Bóc bỏ vỏ tỏi khô và rửa sạch, băm nhuyễn. Rán đậu phụ vàng đều.

- Om thịt ba chỉ cùng cà

Phi thơm hành khô và tỏi băm nhuyễn. Cho 2/3 lượng cà chua vào xào và thêm chút nước để cà chua nhanh mềm và ra nước. Nêm gia vị vừa ăn và đảo đều.

Tiếp theo, cho thịt ba chỉ vào xào đều cùng cà tím trong chừng 5 phút. Cho thêm nước vào nồi và đậy nắp lại om trong chừng 20 phút nữa. Cuối cùng, cho đậu phụ và phần cà chua còn lại vào đảo đều.

Khi thấy thịt săn lại hơn và ngấm đều gia vị vào các nguyên liệu thì tắt bếp. Rắc thêm hành lá lên trên và dọn món ra đĩa. Vậy là món cà tím om thịt ba chỉ đã được hoàn thành.

Cà tím om thịt ba chỉ

5. Cà tím nhồi thịt chiên xốt tỏi

Cà tím nhồi thịt chiên xốt tỏi là món ăn giàu dinh dưỡng, đậm đà và có mùi vị thơm ngon, hấp dẫn.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 quả cà tím

- 2 quả trứng gà

- 100gr thịt nạc

- Bột mì

- Bột bắp

- Hành lá, gừng, tỏi

- Gia vị: hạt tiêu, muối, giấm, nước tương, rượu trắng, dầu mè

+ Các bước tiến hành:

- Sơ chế nguyên liệu:

Rửa sạch cà tím và cắt thành những khoanh có độ dày 2 cm. Tách lấy 1 quả trứng và cho v ào tô sạch để trộn chung cùng thịt nạc, muối, gừng và hành lá trong tô sạch.

Tách lấy lòng đỏ của quả trứng còn lại và đem ctrộn lòng đỏ với bột mì, bột bắp, đánh đều tay.

- Chiên cà tím nhồi thịt:

Bổ đôi cà tím và cho nhân thịt vào giữa miếng cà tím. Lần lượt thực hiện cho đến khi hết cà và thịt.

Cho nhúng vào hỗn hộp bột. Đun nóng chảo và chiên cà tím trong ngập dầu. Khi thấy bề mặt bột bám trên cà bắt đầu ngả vàng thì tức là cà tím đã chín giòn, tắt bếp.

- Làm cà tím nhồi thịt chiên xốt tỏi

Làm hỗn hợp xốt tỏi với ½ muỗng muối, 1 muỗng giấm, 1 muỗng nước tương, 2 muỗng rượu, 1 muỗng bột bắp, ½ muỗng dầu mè. Cho thêm tỏi, gừng, ớt, hành lá băm nhuyễn vào trộn chung.

Đặt chảo lên bếp và đun nóng hỗn hợp xốt tỏi cho đến khi dậy mùi thơm. Cho cà tím nhồi thịt vào và trộn đều để ngấm xốt tỏi, tắt bếp. Vậy là món ăn đã được hoàn thành. Bạn chỉ cần dọn cà tím ra đĩa và rắc thêm hành lá trang trí.

Cà tím nhồi thịt chiên xốt tỏi

6. Cà tím kẹp tôm chiên giòn

Biến tấu cà tím với tôm nõn cùng món cà tím kẹp tôm chiên giòn sẽ mang đến món ăn rất quyến rũ với lớp vỏ giòn tan bên ngoài và phần nhân tôm đậm đà bên trong.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 10 con tôm sú

- 1 quả cà tím

- 1 quả trứng gà

- Bột chiên xù

- Bột bắp

Gia vị: muối, tiêu, dầu mè,….

+ Các bước tiến hành:

- Sơ chế nguyên liệu:

Rửa sạch cà tím và đem cắt thành những miếng dày chừng 2cm. Chuẩn bị sẵn nước muối pha loãng và cho cà tím vào ngâm để giúp cà tím không bị thâm đen. Đập vỏ trứng gà và tách lòng đỏ để riêng.

Lột sạch vỏ tôm, rút chỉ đen trên sống lưng, rửa sạch rồi đem giã nhuyễn. Cho gia vị vào ướp với phần tôm giã nhuyễn.

- Chiên cà tím nhân tôm

Tách đôi miếng cà tím và múc nhân tôm nhồi vào giữa. Lăn qua lớp bột chiên xù. Pha bột vừa đủ, tránh quá đặc để khi lăn cà tím qua bột chỉ tạo lớp mỏng vừa phải.

Thả nhẹ từng miếng cà tím vào chiên trên chảo dầu đang sôi lăn tăn. Chiên cho vàng đều 2 mặt cà tím. Vớt miếng cà giòn rụm, thơm phức ra đĩa lót giấy thấm rồi dọn món và thưởng thức.

Cà tím kẹp tôm chiên giòn

7. Lợi ích của cà tím

Cà tím cung cấp hàm lượng lớn sắt và canxi. Cà tím có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể. Thường xuyên ăn cà tím sẽ giúp hạn chế nám, tàn nhang và viêm da. Đồng thời duy trì mái tóc khỏe mạnh.

Cà tím chứa hàm lượng chất xơ dồi dào giúp hỗ trợ tiêu hóa và giảm nguy cơ mắc chứng ung thư đại tràng. Với những ai đang trong chế độ ăn kiêng và mắc bệnh tiểu đường,bổ sung cà tím là lựa chọn thích hợp. Cà tím giúp tạo cảm giác no lâu và giúp giảm hàm lượng cholesterol.

Cà tím cung cấp hàm lượng lớn sắt và canxi, có tính mát, vị ngọt, giúp thanh nhiệt và giải độc cơ thể

8. Mẹo chọn cà tím tươi ngon

Những quả cà tím ngon thường có kích thước vừa phải và cầm chắc tay. Bằng cách quan sát phần cuống quả cà, bạn sẽ xác định được độ tươi ngon của nó. Những trái có vỏ bóng, màu tím thẫm, dáng thuôn dài, cuống cà có màu xanh non và nối liền với quả thường sẽ ngon hơn.

Những trái có vỏ bóng, màu tím thẫm, dáng thuôn dài, cuống cà có màu xanh non và nối liền với quả thường sẽ ngon hơn

Không nên chọn với những quả xỉn màu, có màu xanh úa, cuống rời. Để hạn chế mua những quả đã nhiễm hóa chất bạn nên chọn mua ở những nơi sạch sẽ, an toàn và uy tín.

Trên đây là gợi ý các món ngon với cà tím. Hy vọng sẽ giúp bạn có thể áp dụng dễ dàng để chế biến bữa ăn gia đình thêm phong phú và ngon miệng