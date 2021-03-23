Tổng hợp 5 cách làm cà tím kho đơn giản mà thơm ngon cho bữa ăn gia đình

Cà tím là thực phẩm bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và giúp chữa bệnh. Thực hiện cách làm cà tím kho với công thức đơn giản sau sẽ giúp bữa ăn gia đình thêm phần hấp dẫn và tốt cho sức khỏe.

- Ớt 1 quả

Gia vị 10 gr(nước mắm chay/ bột ngọt/ hạt nêm chay/ nước tương/ tương ớt)

Nguyên liệu cần chuẩn bị cho món cà tím kho tương ớt

+ Cách chế biến

- Sơ chế nguyên liệu

Sơ chế tương tự như cách làm cà tím kho tiêu. Rửa sạch cà tím và cắt thành từng khoanh xéo dày 1 - 1,5 cm.

Dùng cả phần lá và gốc của hành hoa-rô. Cắt thành từng khúc 3-4cm.

Đập dập ớt sừng và cắt đôi hoặc cắt nhỏ tùy ý.

- Chiên cà tím

Bắc chảo lên bếp và đun sôi dầu ăn, sau đó cho những khoanh cà tím cắt khúc vào để chiên.

Chiên cà vàng chín đều 2 mặt và dùng đũa ấn thử thấy vừa mềm thì vớt ra.

Chiên cà tím

Lưu ý: Chỉ nên chiên chín vừa tới vì cà tím có rất nhiều nước bên trong nên rất mau chín và nhanh mềm.

- Kho cà tím

Cho các gia vị gồm nước mắm, nước tương, nước màu, hạt nêm, bột ngọt, tương ớt và nước vào nồi.

Khuấy đều lên và nêm nếm gia vị vừa ăn. Tiếp theo, đun sôi nước sốt.

Thả đậu hũ vào chừng 30 giây - 1 phút rồi lần lượt xếp cà tím lên trên đậu, tiếp đến là ớt và hành.

Vặn nhỏ lửa và dùng muỗng múc phần nước sốt bên dưới rưới đều lên cà.

Cuối cùng là đậy nắp lại đợi 5 phút rồi tắt bếp.

Thành phẩm

Cà tím kho tương ớt có vị béo bùi từ cà tím, phần nước sốt thì đậm đà.

Có thể dùng kèm món này với cơm hay bún.

Cà tím kho tương ớt

2. Cà tím kho tiêu chay

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị

- Cà tím 600gr (khoảng 3 trái)

- Hành tím 4 củ

- Hành lá 4 nhánh

- Ớt 1 quả

Gia vị (muối/ bột ngọt/ nước mắm chay/ tiêu 10 gr)

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm cà tím kho tiêu chay

+ Cách chế biến

- Sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch cà tím, cắt bỏ phần đầu cuống và giữ nguyên vỏ

Cắt các khoanh cà tím hình xéo tròn có độ dày 1 - 1,5 cm.

Bóc vỏ hành tím và băm nhuyễn.

Cắt đầu hành lá để riêng ra. Cắt nhỏ phần gốc và để riêng ra.

- Chiên cà tím

Đun nóng dầu và cho cà tím vào chiên.

Lật đều để cà tím vàng đều 2 mặt và trông đẹp mắt.

Chiên tiếp và lật đều để cà tím có màu vàng nhẹ. Tắt bếp và vớt cà ra.

Lưu ý: chiên cà vừa chín tới để cà cà không bị ỉu.

- Kho cà tím

Đun nóng dầu rồi cho đường vào khuấy lên cho đường tan ra. Vặn nhỏ lửa khi thấy đường bắt đầu tan. Vẫn tiếp tục khuấy để tan hết đường cho đến khi chuyển qua màu vàng nâu.

Thả hành tím và gốc hành lá vào xào cho thơm.

Đảo hỗn hợp đều tay và cho thêm nước lọc vào. Khuấy đều và nêm gia vị gồm đường, bột ngọt, nước mắm chay cho hợp khẩu vị. Cho phần cà tím chiên vào đảo đều cho ngấm gia vị và vặn nhỏ lửa. Tắt bếp.

Vậy là món ăn đã được hoàn thành. Chỉ cần cắt bỏ ớt lên trên và rắc thêm hành lá để trang trí. Có thể rắc thêm tiêu để dậy mùi thơm và thưởng thức.

Thành phẩm

Cà tím kho tiêu là món ăn có mùi thơm hấp dẫn với miếng cà tím mềm, thấm vị béo bùi, ngon ngọt rất thích hợp trong những bữa ăn chay thanh đạm.

Cà tím kho tiêu chay

3. Cà tím và nấm rơm kho tộ

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 quả cà tím

- 500 g nấm rơm hoặc nấm nút

- Hành lá, nước tương, giấm.

Các bước tiến hành:

Bước 1:

Rửa sạch cà tím và cắt thành miếng vừa ăn.

Nướng sơ cà tím trên chảo chống dính nhằm giúp miếng cà khi kho không bị nát.

Bước 2:

Phi thơm đầu hành và phần nấm. Cho cà tím vào xào chung.

Bước 4:

Nêm gia vị với nước tương, giấm, nước lọc hoà chung và trút vào chảo. Hoặc cũng có thể cho nấm và cà tím vào tộ để kho với lửa riu riu để gia vị thấm đều. Khi nấm đã chín mềm, tắt bếp. Vậy là món ăn đã hoàn thành. Dọn ra dùng kèm với cơm nóng.

Thành phẩm:

Món ăn có hương vị thơm nồng với miếng cà tím ngọt mềm, vị thơm nồng nàn, nấm rơm ngon ngọt. Dùng kèm với cơm rất hợp.

Cà tím và nấm rơm kho tộ

4. Đậu phụ kho cà tím

Món đậu phụ kho cà tím là món chay có cách thực hiện đơn giản , dễ làm được dùng phổ biến hàng ngày trong bữa cơm gia đình.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 2 trái cà tím

- 1 bìa đậu phụ trắng

- 1 hộp nấm đùi gà

- Ít rau tía tô tím hoặc xanh

Gia vị: nước tương, muối, hạt nêm chay, đường.

+ Các bước tiến hành:

Bước 1: Rửa sạch nấm đùi gà và cắt miếng vuông vừa ăn.

Cắt cà tím thành miếng nhỏ. Ngâm cà tím trong nước muối loãng khoảng 15 phút thì vớt ra để ráo nước.

Bước 2: Cắt đậu phụ thành miếng vuông vừa ăn và chiên đậu trong dầu nóng. Chiên vàng đều 2 mặt, vớt ra để trong đĩa có lót giấy thấm dầu

Bước 3: Giữ lại một ít trong chảo, rồi cho cà tím vào xào cà tím.

Bước 4: Khi cà tím đã được xào chín, cho thêm nấm đùi gà và đậu hũ đã chiên vào. Nêm gia vị vừa ăn với nước tương, muối, hạt nêm chay, chút đường và chút nước. Vặn nhỏ lửa, đảo đều cho các nguyên liệu thấm gia vị.

Đến khi nước cạn, bạn nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp, múc ra đĩa và rắc ít rau tía tô đã thái nhỏ lên, dùng nóng.

Nấu cho đến khi nước cạn, nêm nếm gia vị vừa ăn, tắt bếp. Múc cà tím kho đậu ra đĩa và rắc thêm tía tô đã thái nhỏ lên để món ăn dậy mùi và tắt bếp.

Đậu phụ kho cà tím

5. Cà tím kho thịt

Cà tím mềm, thấm gia vị, được kho cùng với thịt lợn là món mặn ăn kèm cơm rất ngon. Cách thực hiện đơn giản, giá thành nguyên liệu lại không quá đắt.

+ Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 1 – 2 quả cà tím dài

- 200g thịt ba chỉ hoặc thịt nạc lưng

- Muối, nước mắm, hạt nêm, ớt bột

- Hành lá thái nhỏ

+ Các bước tiến hành:

Bước 1: Bổ quả cà tím làm đôi. Đem cắt thành từng khúc vừa ăn. Ngâm cà trong nước có pha muối. Sau 10 phút, đổ cà ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Thái thịt lợn thành lát vừa ăn và cho vào bát ướp với muối, hạt tiêu. Trộn đều, ướp khoảng 15 phút.

Bước 3: Đun nóng dầu và cho tỏi vào phi thơm, sau đó đổ thịt vào xào chín. Sau khi xào thịt khoảng 5 phút, đổ cà vào cà đậy kín nắp nồi đun thêm chừng 3 phút.

Bước 4: Nêm thêm với gia vị gồm nước mắm, hạt nêm, muối, ít ớt bột, đảo đều.

Tiếp tục đậy kín nắp để cà thấm gia vị và đun cho miếng cà chín mềm, thấm gia vị. Tắt bếp. Vậy là món ăn đã được hoàn thành, chỉ cần rắc hành lá thái nhỏ vào. Múc ra đĩa làm món mặn ăn cơm.

Cà tím kho thịt

6. Mẹo chọn cà tím ngon

Chọn nguyên liệu ngon sẽ góp phần quyết định đến chất lượng món ăn. Không nên chọn quả cà già, héo vì không còn giữ được vị ngọt thanh và chất lượng món ăn cũng kém đi.

Những lưu ý khi chọn cà tươi:

- Chọn những quả cà có vùng màu trắng giữa núm và vỏ của quả cà nối liền nhau. Đây chắc chắn sẽ là quả cà non, tươi và ngon.

Cà tím

- Chọn những quả cà có phần đầu cuống xanh. Đây là những quả còn tươi và không bị đen khi kho lên.

- Với những quả có màu tím sẫm, vỏ căng bóng, chất lượng sẽ tốt hơn.

- Khi sờ thấy quả cà cứng và có màu chuyển từ tím hồng sang tím nhạt là quả già.

Với những nguyên liệu và cách làm món cà tím kho như trên, hy vọng sẽ giúp bạn đọc dễ dàng có những bữa ăn ngon miệng.