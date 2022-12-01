Cách bày biện mâm ngũ quả ngày tết đẹp nhất

Để giúp chị em hiểu rõ hơn về truyền thống bày ngũ quả ngày tết, chúng tôi xin giới thiệu đến chị em một số sai lầm nhỏ cần tránh khi xếp mâm ngũ quả.

Vào ngày tết, một trong những thứ mà các bà, các mẹ, các chị dồn tâm huyết chuẩn bị nhiều nhất đó chính là bày mâm ngũ quả . Ngũ quả ngày tết không phải vùng miền nào cũng giống nhau nhưng về cơ bản đều có một số loại quả nhất định. Từ đó, theo đặc trưng vùng miền mà có thể thay đổi.

Thông thường, mâm ngũ quả không thể thiếu nải chuối, và nhất định là chuối còn xanh. Màu xanh của chuối được coi là Hành Mộc. Nải chuối có các quả bao lên như bàn tay, có ý che chở, sự sung túc, đùm bọc và gắn kết. Thực tế là trên mâm ngũ quả, nải chuối cũng bao bọc, nâng đỡ các loại quả khác.

Mâm ngũ quả, nghĩa là mâm bày 5 loại quả, tương ứng với 5 màu theo ngũ hành. Theo quan niệm của người phương Đông, các màu quả cần có là: đen, đỏ, xanh, trắng, vàng, lần lượt tượng trưng cho Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Giữa nải chuối thường là quả bưởi màu vàng (ứng với Hành Thổ), ý nghĩa là cầu phúc lộc (nhiều người cũng dùng quả phật thủ hay quả lựu chín vàng).

Trên mâm, Hành Hỏa là các loại quả có màu đỏ (thường là dưa hấu) và Hành Kim là những loại quả có màu trắng sáng quả đào, quả roi ở miền Bắc; Hành Thủy được tượng trưng bằng quả có màu đen, sẫm như mận, hồng xiêm..

Khi bày mâm ngũ quả, một số chị em thường băn khoăn không biết mâm ngũ quả có nhất định phải đủ các loại quả có màu theo ngũ hành không? Bởi vì họ muốn bày thêm những quả khác thể hiện mong muốn của gia đình? Thực tế, theo phong tục cổ truyền, Ngũ hành không phải quan niệm trên ban thờ, không có ý nghĩa thực tiễn trong tâm linh. Do đó, việc chọn quả theo màu sắc của Ngũ Hành được thì càng tốt, nhưng không thì vẫn có thể chọn quả những quả theo nghĩa riêng, thể hiện mong muốn của gia chủ.

Khi xếp mâm ngũ quả theo ý nghĩa, người miền Nam coi trọng điều này hơn miền Bắc. Thường, mâm ngũ quả miền Bắc có bưởi, đào, quýt, chuối, hồng và chú trọng ngũ sắc (ngũ hành). Mâm ngũ quả miền Nam coi trọng nghĩa của quả, thể hiện khí chất, sự thuận lợi về thiên nhiên, 5 loại quả hay được chọn là mãng cầu, sung, dừa, đu đủ và xoài (khi đọc, phát âm của những loại quả này tương tự câu “cầu sung vừa đủ xài”, hay “cầu vừa đủ xài sung”. Trong khi đó, mâm ngũ quả miền Trung có nét tinh tế riêng xứ của Huế, nhưng thế nào cũng có nải chuối ngự (chuối cau) quả nhỏ mà thơm.

Mâm ngũ quả của mỗi vùng miền lại mang những nét đặc trưng riêng!

Mỗi loại quả được quan niệm có ý nghĩa riêng, chẳng hạn, quả lựu thể hiện mong muốn đông con, nhiều cháu; quả đào (thăng tiến), quả táo to, đỏ (phú quý), quả hồng, quả quýt, quả cam canh chín đỏ (mạnh mẽ, thành đạt), quả thanh long (rồng mây gặp hội), quả dưa hấu, quả bưởi căng tròn (hứa hẹn sự ngọt ngào, may mắn), quả trứng gà (lekima – lộc trời), quả sung (sung mãn về sức khỏe, hay tiền bạc), quả đu đủ (đầy đủ thịnh vượng), quả xoài (âm Hán như là “xài”, cầu mong không thiếu thốn)…

Vì thế, phương án đẹp nhất là chọn lựa, sử dụng các loại quả với ý nghĩa riêng theo mong muốn, ước nguyện của gia chủ, đồng thời đảm bảo được các màu sắc chủ đạo theo Ngũ Hành, vừa có được mâm ngũ quả đẹp, ấm cúng, đem lại cảm giác sung túc.

Sai lầm 2: Rửa quả cho sạch sẽ để bày mâm ngũ quả đẹp

Chỉ nên dùng khăn quả lau quả, tránh rửa với nước, kẻo dễ khiến quả bị hư héo!

Nhiều gia đình mua quả về, thường rửa cẩn thận cho quả bóng, đẹp. Song việc rửa quả sẽ làm quả sớm bị héo hoặc thối nếu có chỗ đọng nước. Chính vì thế, chỉ cần dùng khăn giấy ẩm lau sạch quả là được. Với những quả bưởi mà vỏ bị ố vàng hay mốc xanh, các chị em có thể hòa chút nước vôi sạch, thấm vào khăn lau đều để vỏ bưởi vàng mà không lo đọng nước, héo bưởi.

Sai lầm 3: Chọn ngay quả chín đẹp để bày mâm ngũ quả

Thông thường, mâm ngũ quả cần có trước đêm 30 Tết, và được các gia đình bày biện vào sáng hoặc chiều 30 Tết. Nhưng việc mua quả được được tiến hành sớm hơn nhiều. Do công việc, nhiều gia đình có thể mua quả từ ngày 27 - 28 Tết, thậm chí sớm hơn.

Do đó, nếu không tính đến việc mâm quả sẽ còn để từ 30 Tết đến vài ngày sau (thường là khi gia đình cúng hết Tết), mà chọn mua những quả đã chín đẹp, vừa mắt thì khi bày, quả đã có thể bị chín quá, lá héo, mũm vỏ.

Chị em nên căn thời gian để mâm ngủ quả chín vừa vào những ngày tết!

Nên lựa những quả già nhưng chưa chín quá (tùy theo thời gian mua có sát ngày 30 Tết chưa). Chuối nhất định phải là chuối xanh (để đủ cứng cáp, đỡ những quả khác và còn đảm bảo ý nghĩa màu sắc theo Ngũ Hành); Các loại quả xoài, mãng cầu, đu đủ, hồng…thì nên mua quả ương về bày để không bị thối. Quả dưa hấu mang tính đấng trí nhân quân tử, xanh vỏ đỏ lòng. Và dù nhiều loại hoa quả, các chị em cũng nên bày thêm quả Phật thủ, giống biểu tượng bàn tay Phật nhé.

Trên đây là tổng hợp những sai lầm dễ mắc phải khi bày mâm ngũ quả ngày tết mà các chị em cần lưu ý. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ không mắc phải những sai lầm này, và bày biện được những mâm ngũ quả đẹp nhất, hợp phong thủy nhất, để mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình trong dịp năm mới này nhé! Chúc các chị em trổ tài thành công!