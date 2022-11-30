Hướng dẫn cách chăm sóc hoa mai nở đúng dịp tết

Nếu như miền Bắc xinh tươi với sắc hoa đào hồng tươi trong gió rét, thì miền Nam lại rực rỡ sáng vàng với tiết trời ấm áp. Hoa mai là dấu hiệu tết đến, xuân về với sắc vàng chói như ánh Mặt Trời, khiến bất cứ ai cũng ao ước có một cây trong nhà của mình. Vậy đâu là cách trồng hoa mai nở đúng dịp tết ? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Hoa mai từ xưa đến nay luôn là một loài hoa quý, với nhiều lớp ý nghĩa khác nhau nhưng tựu chung lại ý nghĩa hoa mai là sự phú quý, sự tốt lành. Vì trải qua mùa đông khắc nghiệt như vậy, những cây hoa mai quật cường trước gió lạnh, bão tuyết, chờ đến ngày mùa xuân tới đơm hoa. Giống như cổ vũ ý chí cho mọi người cố gắng làm việc, trải qua sóng gió thăng trầm sẽ có ngày đạt được những thành tựu đẹp đẽ như những bông hoa mai kia.

Hoa mai thuộc họ Ochnaceae, có tên khoa học Ochna integerima còn được gọi là cây hoàng mai, rất được ưa thích vào ngày Tết Cổ Truyền ở miền Nam Việt Nam.

Hoa mai là một trong bốn loại "cây tứ quý"!

Nằm trong danh sách những loài cây quý hiếm và đẹp đẽ nhất trong lịch sử thời đại, nó là một trong những loài cây được chọn vào cây tứ quý. Thường xuất hiện trong các bức tranh tứ quý "tùng, cúc, trúc, mai" , hay những bức tranh có tựa đề "hoa khai phú quý".

Màu vàng của hoa mai tượng trưng cho hy vọng, cũng tượng trưng cho sự giàu sang và phú quý. Chính vì thế gia đình nào cũng gắng trang trí trong nhà một chậu mai với hi vọng sang năm mới sẽ phát tài phát lộc, gia đình êm ấm hạnh phúc. Theo quan niệm của nhiều người, nhà nào có hoa mai nở càng nhiều cánh thì nhà đó càng may mắn và sung túc trong năm mới.

Thật vậy, hoa mai tuy mảnh dẻ nhưng cứng cáp, thuần khiết, mùi thơm nhẹ nhàng, kín đáo. Người xưa lấy cái khí phách của mai ví như người quân tử. Các nhà nho gặp thời loạn lạc thường ví mình như cành mai nở trong gió đông để giữ mình thanh sạch. Người cao tuổi chuộng cái già nua của lão mai, mong muốn tuổi già khỏe mạnh, trường thọ. Còn vóc dáng của hoa mai thì được ví như người con gái quyền quý, khuê các.

Nào chỉ có vậy, cách chăm sóc mai tết cũng cầu kỳ và đòi hỏi sự tỉ mỉ, trân trọng từ người trồng, để hoa mai có thể khoe sắc rực rỡ nhất.

Kỹ thuật chăm sóc mai vàng nở đúng tết

Cách lựa chọn giống và điều kiện chăm sóc mai vàng

Trước tiên, muốn có được cây mai tạo nụ dày đặc phải đảm bảo sạch bệnh, bản thân cây mai đó được chọn lựa kỹ phải là một cây có tố chất khỏe mạnh cộng với 1 môi trường sống tốt và cách chăm sóc đúng cách.

Thời điểm tạo nụ cho hoa mai vàng

Thời điểm tạo nụ cho hoa mai vàng bắt đầu từ tháng 10 âm lịch!

Thời điểm tạo nụ cho hoa mai vàng cần phải chuẩn bị từ khoảng tháng 10 âm lịch. Trước hết cần chăm dưỡng cho cây thật khỏe mạnh để cây mới có sức sống ra hoa đúng thời điểm mong muốn.

Bón phân cho mai vàng để kích thích hoa nở nhanh

Việc tạo nụ dày đặc cho hoa mai vàng không phải là chuyện dễ đối với cả những người có nhiều nghiệm trồng hoa mai. Rất nhiều người chơi mai thừa nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm nên dẫn đến tình trạng cây mai cứ sinh trưởng mà ít ra mầm nụ.

Ngoài ra, việc chăm bón không hợp lí không đúng thời điểm cũng làm cây hấp thụ đạm nhiều hoặc bị ảnh hưởng bởi sự điều phối của các chất kích thích sinh trưởng nên cây mai khi giải phóng năng lượng bằng cách ra đọt non. Hiện tượng này phá hủy dự tính của người chăm mai khi vào mùa lẽ ra cây kết nụ.

Do đó, việc tạo nụ dày đặc cho mai vàng cũng phụ thuộc rất nhiều vào công chăm sóc và bón phân. Bởi có chăm sóc đúng cách, bón phân đúng liều lượng cây mới phát triển tốt và cho nhiều nụ. Do đó, bón phân phải sớm ngay từ đầu năm. Lượng bón vừa đủ ở dạng dễ tiêu sẽ có lợi hơn giúp cây đẻ nhiều.

Tạo nụ dày đặc cho hoa mai phụ thuộc rất nhiều vào công chăm sóc và phân bón!

Việc hoa mai vàng ra được nhiều nụ hay không cũng phụ thuộc cả vào thời tiết nên người trồng mai vàng phải căn đúng thời điểm để căn ngừng sử dụng các chất kích thích sinh trưởng từ tháng 5 âm lịch.

Riêng đối với những cây cứng đầu đến tháng 7 mà vẫn chỉ sinh trưởng mạnh chưa đóng nút thì ta áp dụng biện pháp như chọn thời điểm cây vừa ra lá non thì phun thuốc diệt cỏ. Cần pha loãng theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun ướt toàn bộ cây. Sau đó, dùng chất ức chế sinh trưởng để hướng cây ngưng sinh trưởng chuyển hẳn sang kết nụ.

Xử lý mai vàng nở đúng dịp Tết

Biện pháp xử lý để mai vàng ra hoa đúng Tết cần áp dụng đồng bộ từ bón phân, tưới nước, tuốt lá:

- Ngay từ đầu tháng 10 âm lịch hạn chế bón các loại phân có hàm lượng đạm cao.

- Từ giữa đến cuối tháng 11 âm lịch, dừng bón phân vào gốc và hạn chế tưới nước để chuẩn bị tuốt lá.

- Từ ngày 7-10 tháng Chạp, nếu thấy mai sung sức, đã có nụ lớn thời tiết dự báo nắng ấm thì mai sẽ nở sớm, do vậy đối với mai 5 cánh cần tuốt lá vào khoảng 18-20 tháng Chạp.

Chăm sóc mai tết

- Ngược lại nếu cây mai không sung sức, mới xuất hiện nụ nhỏ, dự báo rét kéo dài thì phải tuốt lá khoảng ngày 13-16 tháng Chạp. Đối với mai nhiều cánh cần tuốt lá sớm hơn so với mai 5 cánh từ 4-6 ngày.

Lưu ý: trước khi tuốt lá cần ngừng tưới nước 2- 3 ngày để lá bắt đầu đanh lại, gân lá nổi lên thì tuốt lá, đồng thời tưới lại thật đẫm và phun phân bón lá. Nếu thời điểm Tết ông Táo, quan sát thấy hoa cái bung vỏ lụa là chắc chắn hoa nở đúng Tết. Nếu hoa cái chưa bung vỏ lụa là mai nở muộn nên ngưng tưới rồi đem phơi ngoài nắng. Sau vài ngày tưới thật đẫm trở lại bằng nước ấm, đồng thời phun phân bón lá Đầu Trâu để kích thích mai nở sớm cho đúng dịp Tết.

Việc tuốt lá, phun phân bón lá cũng theo nguyên tắc trên. Từ cuối tháng 11, nếu có mưa bất thường thì mai sẽ nở sớm do đó cần chủ động nắm bắt dự báo để có thể làm dàn che hay phủ nilon che gốc để tránh mưa.

Trên đây là tất tần tật về hoa mai vàng - loại hoa mang lại tài lộc cho gia chủ, cùng kỹ thuật chăm sóc hoa mai vàng nở đúng tết. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các độc giả có thú vui "chơi hoa" tại nhà, sớm trưng bày được chậu mai vàng rực rỡ, dày bông cho dịp tết đang đến gần này nhé!