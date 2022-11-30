Kỹ thuật trồng hoa cúc tết để có chậu cúc rực rỡ chào xuân!

Cùng với hoa mai, hoa đào và hoa ly, hoa cúc cũng là một trong những loại hoa rất được ưa chuộng vào dịp tết. Hoa cúc có giá trị kinh tế cao, màu sắc đa dạng, bảo quản và vận chuyển dễ dàng. Hiện nay, rất nhiều người thích trồng hoa cúc tết trong chậu vì hoa tươi lâu, thời gian sử dụng dài và có thể đáp ứng được nhiều mục đích sử dụng khác nhau như trang trí trong nhà, tiền sảnh hay đặt ngoài trời. Tuy nhiên, để có được một chậu cúc đẹp, tròn trịa và đầy màu sắc thì bạn cần phải nghiên cứu thật kỹ kỹ thuật trồng hoa cúc tết.

Trong phong thủy, hoa cúc mang biểu tượng của sự sống, tăng thêm phúc lộc cũng như sự hoan hỉ đến nhà. Đặt những chậu hoa cúc lớn ở phòng khách, cúc nhỏ trên bàn hay cắm hoa cúc có thể giúp ổn định phúc khí trong nhà.

Cụ thể thế nào, hãy cùng bắt tay vào khám phá ngay cách trồng hoa cúc tết tại nhà thôi nào!

Bắt nguồn từ câu chuyện dân gian của người Việt nam, sự tích về hoa cúc kể rằng, có một cô bé vì thương mẹ bệnh nặng nên đã trèo đèo, lội suối đi tìm phương thuốc thần kì có thể chữa khỏi cho mẹ. Cảm động trước lòng hiếu thảo, Đức Phật đã tặng cho cô bé một bông hoa màu vàng, mỗi cánh tượng trưng cho một năm mà người mẹ được sống thêm. Vì muốn kéo dài sự sống cho mẹ, cô bé đã xé các cánh hoa ra thành rất nhiều cánh nhỏ hơn. Từ đó, loài hoa với các nhỏ mỏng manh nhưng xếp cạnh nhau thành nhiều tầng dày đặc được gọi là hoa cúc và mang theo ý nghĩa về sự trường thọ cũng như lòng hiếu thảo của con cái đối với đấng sinh thành.

Có một điều thú vị về loài hoa cúc, khi tàn rủ héo úa đi, cả lá và bông hoa đều vẫn sẽ nằm vẹn nguyên như lúc đầu, không hề rơi rụng xuống. Người Trung Quốc có câu nói “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa” có ý nghĩa là “Lá không bao giờ lìa cành, hoa chẳng bao giờ xuống đất” để miêu tả sự bền vững trước sau của loài hoa này.

Hoa cúc biểu tượng cho sự trường thọ, chung thủy và quý phái!

Từ ý nghĩa đó, hoa cúc là minh chứng cho sự chung thủy son sắc, đại diện cho tình yêu, hôn nhân bền chặt, mãi mãi không chia lìa.

Không chỉ vậy, sắc vàng của hoa cúc là một trong 3 gam màu chủ đạo, thể hiện sự tươi sáng, sang trọng và quý phái. Vì vậy mà từ xa xưa màu vàng được xem là màu sắc tượng trưng cho giới quý tộc, sự giàu sang phú quý. Trong văn hóa các nước Phương Đông và Phương Tây màu vàng được dùng cho lăng tẩm cung điện cũng như trang phục của vua, hoàng hậu, các quý phi và giới quý tộc.

Bởi vậy, chẳng lạ gì khi loại hoa này luôn được "xướng tên" trong những loài hoa tượng trưng cho sự cao quý và sâu sắc. Nhưng để trồng được chậu hoa cúc tết đẹp đúng chuẩn thì cũng không phải dễ đâu nhé!

Cách trồng hoa cúc tết chuẩn đẹp tại nhà

Ánh sáng và nhiệt độ

Hoa cúc là loại cây ưa khí hậu mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 15-20 độ C (thích hợp với vụ thu đông), một số giống chịu nhiệt cao hơn (30-35 độ C). Cúc được xếp vào loại cây ngày ngắn. Ngoài ra hoa cúc là cây trồng cạn, không chịu được úng. Độ ẩm đất thích hợp từ 60-70%.

Đồng thời, hoa cúc thuộc loại rễ chùm, phát triển theo chiều ngang ở tầng đất mặt từ 5-20cm. Cây thân thảo nhỏ, có nhiều đốt giòn dễ gãy, cây dạng đứng hoặc bò. Lá đơn, không có lá kèm, mọc so le nhau, bản lá xẻ thùy lông chim. Trên một thân cây cúc có từ 30-50 lá.

Hoa cúc đa dạng và chủng loại và màu sắc!

Mỗi hoa gồm rất nhiều hoa nhỏ gộp lại tạo thành một bông hoa. Đường kính bông hoa phụ thuộc vào giống: Giống hoa to có đường kính 10-12cm, loại trung bình: 5-7cm và loại nhỏ từ 1-2cm.

Cách trồng hoa cúc trong chậu

Tùy theo đặc điểm của từng giống, thời tiết khí hậu của từng năm và theo nhu cầu thị trường để bố trí thời vụ trồng hoa cúc cho phù hợp.

- Chọn đất: Đất thịt nhẹ, tơi xốp, đặc biệt là đất phù sa mới, bề mặt phẳng, thoát nước tốt. Độ PH phù hợp từ 6-6,5.

- Làm đất: Cày sâu, bừa kỹ phơi ải, nhặt sạch cỏ dại, tàn dư thực vật; lên luống cao 20-30 cm, mặt luống rộng 1-1,2 m, rãnh rộng 30 cm.

- Mật độ, khoảng cách trồng: Đối với cây ra hoa 1bông/cây thì khoảng cách trồng là 12 x 15cm (400 cây/ha).

- Tiêu chuẩn cây đem trồng: Là những cây xanh tốt khoẻ mạnh, có bộ rễ phát triển. Phân loại cây trước khi trồng, các cây có hình dáng, kích thước, bộ rễ, sức sống như nhau trồng thành một luống. Các cây yếu hơn trồng luống khác.

- Nên trồng vào ngày râm mát hoặc buổi chiều tối. Khi trồng xong lấy tay ấn chặt gốc. Dùng rơm mềm hoặc rác che phủ gốc để giữ ẩm cho cây và hạn chế sự đóng váng lớp đất mặt.

Cách chăm sóc hoa cúc khi trồng hoa cúc tết trong chậu

Cần thường xuyên giữ ấm cho hoa!

Phải thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây đảm bảo độ ẩm đất là 70-75%. Ngoài lượng phân bón lót cho cúc, trước khi trồng phải bổ sung định kỳ phân bón (bón thúc) trong suốt quá trình phát triển của cây:

- Bạn nên dùng phân hữu cơ ngâm ủ, sau đó hòa loãng với nước và cho thêm phân hóa học vào để tưới thúc cho cúc: tỷ lệ 1:3 + 50g đạm urê tưới vào gốc cây.

- Sau khi tưới xong tưới lại bằng nước lã để rửa những giọt phân bám dính đọng lại trên lá cây.

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh

Có 3 loại sâu bệnh chính khi trồng hoa cúc vào dịp tết:

- Rệp muội: Rệp chích hút dịch cây làm cho cây trở nên còi cọc, ngọn quăn queo, lá biến dạng, thui nụ hoặc hoa không nở. Bạn nên sử dụng các loại thuốc hóa học sau: Actara 25 EC, Karate 2,5 EC 0,5-0,1%, Bassa 0,1-0,15%, để diệt trì hết rệp muội trên hoa.

- Sâu xanh: Sâu non ăn lá, ăn hoa, đục nụ làm méo, vẹo bông hoa. Bạn có thể dùng các biện pháp thủ công như: Bẫy bả chua ngọt, ngắt bỏ ổ trứng và diệt sâu non bằng tay. Hoặc ử dụng các thuốc hóa học sau để trừ sâu như: Sherpa 25 EC, Lannate 35 EC, Pegasus 500SC.

- Sâu khoang: Ăn biểu bì của lá và đục rỗng bông hoa làm cho lá chỉ còn gân màu trắng. Bạn có thể sử dụng bẫy bả chua ngọt, diệt sâu, ngắt ổ trứng...và lựa chọn một trong các loại thuốc sau để phòng trừ: Padan 95P nồng độ 0,1%, Sumicidin 0,1-0,15%,...

Khi nụ hoa bắt đầu chuyển màu và hé nở thì có thể đem đi sử dụng, chẳng hạn như để bán hay để cắm. Lưu ý là trước khi thu hoạch 7-10 ngày, bạn cần hòa loãng lân và kali vào nước tưới cho cây và phun thuốc diệt trừ sâu bệnh. Trước khi cắt hoa 1 ngày cần tưới đẫm nước vào gốc để cho cây ở trạng thái đầy đủ nước.

Trong những ngày trưng hoa, nên tưới nước vào gốc thay vì cánh hoa, để tăng tuổi thọ hoa!

Trong quá trình sử dụng, tùy thuộc vào thời tiết nhưng thông thường 3 ngày tưới nước 1 lần, mỗi lần tưới 500ml/chậu. Chỉ tưới nước vào gốc cây, tránh tưới nước lên hoa để tăng tuổi thọ của hoa.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách trồng hoa cúc tết, cũng như các lưu ý trong quá trình chăm sóc hoa. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ phần nào giúp các độc giả thành công tự tay "tạo nên" những chậu cúc vàng ươm, xinh xắn, sáng bừng cả căn nhà vào dịp năm mới này nhé! Chúc bạn có một mùa tết vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình và người thân!