Hai cách làm mứt dứa dẻo đơn giản để đãi khách ngày tết

Biết được hai cách làm mứt dứa dẻo này, chị em sẽ không còn phải lăn tăn về công thức nữa. Cứ thế mà làm thôi, đơn giản cực kỳ!
- Hướng dẫn cách làm mứt dừa khô đơn giản, dễ làm và không tốn kém
- 3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị
Bên cạnh mứt dừa, mứt dứa cũng là một trong những loại mứt được nhiều người yêu thích. Nếu gia đình cũng chuộng loại mứt này thì chị em hãy học cách làm mứt dứa dẻo sau đây để đãi cả nhà và khách đến chơi nhà trong dịp tết Mậu Tuất sắp tới nhé.
Trước khi đi sâu vào từng bước cụ thể trong cách làm mứt dứa dẻo này, chị em cần chú ý việc chọn được những quả dứa thơm ngon hết sức quan trọng. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp chị em lựa chọn được quả dứa ngon nhất để làm mứt:
- Về màu sắc: Nếu trái dứa có màu vàng tươi từ cuống đến phần cuối hoặc vài chỗ hơi xanh thì trái đã chín, ngọt. Trái vàng thì độ ngọt càng cao. Nếu dứa không đều màu và có những chấm nâu đậm, vàng đồng hay vàng ngả sang đỏ thì trái đã chín quá mức. Không nên chọn trái dứa còn xanh, vì trái chưa chín và cũng không thể chín sau khi mua.
- Về hình dàng: Dứa ngắn quả (dáng tròn bầu) có nhiều thịt hơn dứa quả dài (dáng ống dài). Khi cầm quả dứa trên tay, những trái chín quá sẽ cho cảm giác mềm, đồng thời lớp vỏ của nó thường bị nhăn lại chứ không còn căng phồng nữa. Không nên mua dứa có vỏ bị nấm mốc, nứt và rỉ nước.
- Về mắt dứa: Nên chọn quả có mắt dứa lớn và càng thưa càng tốt. Những quả dứa tươi ngon sẽ có phần ngọn tươi và xanh.
- Về mùi thơm: Nên chọn những trái dứa có mùi thơm ngọt và tươi. Nếu tỏa mùi quá ít hoặc không có mùi là do trái chưa chín.
Như vậy là chị em đã nắm được những quy tắc cơ bản khi chọn dứa rồi đấy. Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu một số cách làm mứt dứa dẻo tuyệt ngon ngay sau đây nhé.
Hai cách làm mứt dứa dẻo cho mùi thơm lừng
Cách làm mứt dứa dẻo thông thường
Nguyên liệu: 2 đến 3 quả dứa tươi, 1kg đường trắng và 2 ống vani.
Các bước thực hiện:
- Dứa gọt vỏ, bỏ mắt thật kỹ.
- Cắt lát thành từng miếng dày từ 1 đến 1.5cm, bỏ lõi.
- Dùng tăm nhọn xăm những lỗ nhỏ trên miếng dứa để khi ướp đường dễ ngấm hơn.
- Cho dứa vào một chiếc khăn mỏng sạch và ép nước sao cho không bị vỡ hình dạng miếng dứa.
- Cho đường vào ướp từ 2 đếb 4 tiếng, nước dứa và đường sẽ tan chảy ra.
- Xếp từng miếng dứa vào nồi để bắt đầu sên, không được xếp chồng. Cho lửa nhỏ, khi nước đường sôi thì vớt bọt để dứa được trong.
- Nước đường gần cạn, đường đã keo dính thì tắt bếp cho vani vào.
- Lấy dứa ra để nguội và để khô ở nhiệt độ phòng hoặc cho vào tủ lạnh.
Cách làm mứt dứa dẻo viên tròn
Nguyên liệu: 4 quả dứa chín, 800g đường trắng, 2 ống vani, 2 thìa mật ong, 2 thìa muối, 2 quả chanh tươi, 1 chảo chống dính.
Các bước thực hiện:
- Dứa chín rửa sạch, gọt vỏ, cứa kỹ mắt, chẻ làm 4, bỏ phần cùi dứa bên trong rồi băm nhỏ, sau đó dùng tay vắt nhẹ để bỏ bớt nước. Vắt chanh lấy nước cốt. Đồng thời, rửa sạch và lau khô chảo.
- Trộn đều dứa với 600g đường, 2 thìa muối vào chảo chống dính để trong 1 đến 2 tiếng cho đường tan chảy hết rồi bắc chảo lên bếp, vặn lửa vừa trong 20 phút kết hợp đảo đều tay để mứt dứa không bị cháy sém.
- Vặn lửa nhỏ liu riu, cho vào chảo nước cốt chanh, vani, mật ong rồi đảo đều để các loại gia vị hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị thơm ngon đặc trưng của món mứt dứa.
- Đảo đều tay trong 20 phút nữa đến khi món mứt dứa bắt đầu sánh lại thì tắt bếp, để nguội, cho 200g đường trắng còn lại ra tô lớn.
- Khi thấy mứt dứa nguội vừa, dùng tay vo viên tròn đều nhau từng viên mứt dứa và lăn nhẹ qua tô đường.
Chúc chị em thành công với hai cách làm mứt dứa dẻo này!