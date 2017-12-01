Hai cách làm mứt dứa dẻo đơn giản để đãi khách ngày tết

Bên cạnh mứt dừa, mứt dứa cũng là một trong những loại mứt được nhiều người yêu thích. Nếu gia đình cũng chuộng loại mứt này thì chị em hãy học cách làm mứt dứa dẻo sau đây để đãi cả nhà và khách đến chơi nhà trong dịp tết Mậu Tuất sắp tới nhé.

Trước khi đi sâu vào từng bước cụ thể trong cách làm mứt dứa dẻo này, chị em cần chú ý việc chọn được những quả dứa thơm ngon hết sức quan trọng. Dưới đây là một số dấu hiệu giúp chị em lựa chọn được quả dứa ngon nhất để làm mứt: