Xem tuổi xông đất hợp với gia chủ sinh năm Giáp Dần, Nhâm Tý, Quý Hợi và Bính Ngọ

Xem tuổi xông đất hợp với gia chủ sẽ giúp bạn lựa chọn được “đúng người” tới xông đất nhà mình vào năm mới Mậu Tuất 2018.

Ngay sau thời khắc giao thừa, bất cứ người nào đến nhà chơi, cụ thể là bước từ ngoài vào nhà với lời chúc năm mới đều được coi là đã xông đất cho gia chủ. Bởi thế mà người này đóng vai trò quan trọng, là “sứ giả” của may mắn và quyết định gần như năm đó, gia chủ gặp nhiều phúc hay xui xẻo. Do vậy mà một trong những việc mà rất nhiều người thường làm vào cuối năm đó là xem tuổi xông đất hợp với gia chủ. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu một số cách xem tuổi xông nhà hợp với gia chủ sinh năm Giáp Dần, Nhâm Tý, Quý Hợi và Bính Ngọ. Nếu bạn tuổi Thìn, Hợi, Thân, Dần, Bính Ngọt, Kỷ Dậu hay sinh vào các năm khác như 1970, 1975, 1965… thì các thông tin về xem tuổi xông đất hợp với gia chủ cũng có sẵn trên trang Phụ nữ và Gia đình.

Các tuổi xông nhà hợp gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 Xem tuổi xông đất. Nguồn: Internet. Gia chủ tuổi Giáp Dần 1974 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới (Nguồn: tuvikhoahoc.com). Năm 1959 (Tuổi Kỷ Hợi - Bình Địa Mộc)

Năm 1966 (Tuổi Bính Ngọ - Thiên Hà Thủy)

Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi - Đại Hải Thủy)

Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc)

Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc)

Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão - Kim Bạch Kim)

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu - Tang Đố Mộc)

Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)

Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy)

Năm 2002 (Tuổi Nhâm Ngọ - Dương Liễu Mộc) Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Giáp Dần:

Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Nam.

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam. Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Quý Hợi. Nguồn: Internet. Gia chủ tuổi Quý Hợi 1983 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới. Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc)

Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc)

Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)

Năm 1963 (Tuổi Quý Mão - Kim Bạch Kim)

Năm 1975 (Tuổi Ất Mão - Đại Khê Thủy)

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu - Tang Đố Mộc)

Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)

Năm 2003 (Tuổi Quý Mùi - Dương Liễu Mộc) Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Quý Hợi: Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Nam.

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam. Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý. Nguồn: Internet. Gia chủ tuổi Nhâm Tý 1972 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới. Năm 1997 (Tuổi Đinh Sửu - Giang Hạ Thủy)

Năm 1949 (Tuổi Kỷ Sửu - Tích Lịch Hỏa)

Năm 1953 (Tuổi Quý Tỵ - Trường Lưu Thủy)

Năm 1983 (Tuổi Quý Hợi - Đại Hải Thủy)

Năm 1987 (Tuổi Đinh Mão - Lộ Trung Hỏa)

Năm 1948 (Tuổi Mậu Tý - Tích Lịch Hỏa)

Năm 1956 (Tuổi Bính Thân - Sơn Hạ Hỏa)

Năm 1965 (Tuổi Ất Tỵ - Phú Đăng Hỏa)

Năm 1973 (Tuổi Quý Sửu - Tang Đố Mộc)

Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)

Năm 1982 (Tuổi Nhâm Tuất - Đại Hải Thủy)

Năm 1994 (Tuổi Giáp Tuất - Sơn Đầu Hỏa)

Năm 1995 (Tuổi Ất Hợi - Sơn Đầu Hỏa)

Năm 1996 (Tuổi Bính Tý - Giang Hạ Thủy)

Năm 2004 (Tuổi Giáp Thân - Tuyền Trung Thủy) Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Nhâm Tý: Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018): xuất hành về hướng Nam.

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018): xuất hành về hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018): xuất hành về hướng Tây Nam. Tuổi xông đất hợp với gia chủ tuổi Bính Ngọ Gia chủ tuổi Bính Ngọ 1966 có thể lựa chọn những người xông nhà hợp tuổi nhất theo như danh sách dưới đây. Thứ tự hợp nhất được xếp từ trên xuống dưới. Năm 1958 (Tuổi Mậu Tuất - Bình Địa Mộc)

Năm 1950 (Tuổi Canh Dần - Tùng Bách Mộc)

Năm 1951 (Tuổi Tân Mão - Tùng Bách Mộc)

Năm 1974 (Tuổi Giáp Dần - Đại Khê Thủy)

Năm 2003 (Tuổi Quý Mùi - Dương Liễu Mộc) Hướng xuất hành đầu năm mới Mậu Tuất 2018 cho gia chủ Bính Ngọ: Ngày mùng 1 tết (Thứ 6 ngày 16/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Nam.

Ngày mùng 2 tết (Thứ 7 ngày 17/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Ngày mùng 3 tết (Chủ nhật ngày 18/2/2018): Nên xuất hành theo hướng Tây Nam.

Xông đất năm 2018, bạn đã hiểu hết ý nghĩa của tục lệ ngày tết này chưa? Xông đất là gì? Và ý nghĩa của việc xông đất như thế nào? Tìm hiểu ngay để đỡ bị chê là “gà mờ” bạn nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xem-tuoi-xong-dat-hop-voi-gia-chu-sinh-nam-giap-dan-nham-ty-quy-hoi-va-binh-ngo-264047.html