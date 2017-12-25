Xông đất năm 2018, bạn đã hiểu hết ý nghĩa của tục lệ ngày tết này chưa?

Đời sống 25/12/2017 13:42

Xông đất là gì? Và ý nghĩa của việc xông đất như thế nào? Tìm hiểu ngay để đỡ bị chê là “gà mờ” bạn nhé.

Vào ngày tết, đặc biệt khi năm mới 2018 không còn bao lâu nữa là tới, nhiều gia chủ thường “nghiên cứu” và lựa chọn rất kỹ người đến xông đất. Tuy nhiên, đáng tiếc là không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa của tục lệ đầu năm này. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng tìm hiểu vài nét liên quan đến xông đất trước thềm tết Nguyên Đán 2018 nhé.

Nguồn gốc và ý nghĩa của tục lệ xông đất

tục lệ xông đất
Tục lệ xông đất. Nguồn: Internet.

Tục xông đất còn có những tên gọi khác như xông nhà, đạp đất. Thời điểm xông đất phổ biến chính là sau lúc giao thừa - 12 giờ đêm cuối năm (âm lịch) - khi mà giờ phút đầu tiên của năm mới bắt đầu. Trong khoảng 24 tiếng sau đó, bất cứ một cử chỉ hay lời nói nào cũng phải thực sự cẩn trọng. Theo quan niệm, sau thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, vận thế của vạn vật đều đổi sang một chu kỳ mới. Vận mệnh của mỗi người và ngôi nhà mà họ đang sinh sống cũng được coi là hoàn toàn thay đổi, cho dù đó là tài lộc hay những điều không may mắn.

Do vậy, người bước chân vào ngôi nhà đầu tiên trong năm mới được coi là "sứ giả" mang theo may mắn và sự tốt lành cho chủ nhà cũng như các thành viên trong gia đình. Họ gần như chính là người quyết định trong năm đó, gia chủ sẽ giàu hay nghèo, “phất lên” hay “đi xuống”, có nhiều lộc tài vào nhà hay sẽ lắm tai ương, chuyện xấu.

Tục lệ xông đất.
Không khí ngày tết. Nguồn: Internet.

Theo Giáo sư Hoàng Chương – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam cho biết, xông nhà đầu năm là nét văn hóa truyền thống của người Việt có từ lâu đời.

Tương tự ý nghĩa của việc xuất hành, người Việt quan niệm đầu năm là sự khởi hành và mong muốn có được những điều tốt đẹp nhất ngay từ đầu năm mới. Cũng bởi vậy, việc xông nhà rất được coi trọng".

Theo quan điểm trên, xông đất đầu năm là mỹ tục đẹp có từ rất xa xưa, được truyền qua nhiều thế hệ.

Mỹ tục thể hiện khát vọng muôn đời của nhân dân ta khi trời đất vào xuân: Khát vọng thịnh vượng, an khang, hạnh phúc!

Xông đất
Xông đất đầu năm. Nguồn: Internet.

Người khách đến thăm nhà đầu tiên trong một năm cũng vì thế mà được coi trọng. Người khách đến xông đất phải đến thăm sáng sớm ngày mùng Một (vì muốn là người khách đầu tiên), mang theo quà biếu như trái cây, bánh mứt và tiền lì xì cho trẻ con trong nhà. Chủ nhà, do đã sắp đặt trước, sẽ tiếp đón niềm nở và nhận những lời chúc tốt lành. Người đến xông đất thường chỉ đến thăm, chúc Tết chừng năm mười phút chứ không ở lại lâu, hầu cho mọi việc trong năm của chủ nhà cũng được trôi chảy thông suốt.

Người đi xông đất xong có niềm vui vì đã làm được việc phước. Người được xông đất cũng sung sướng vì tin tưởng gia đạo mình sẽ may mắn trong suốt năm tới.

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