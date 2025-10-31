Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 31/10/2025 10:13

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải xảy ra lúc rạng sáng 31/10 tại ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông (quận Gò Vấp cũ), khiến một cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Sáng 31/10, Công an phường An Nhơn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người thương vong do tai nạn giao thông.

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Khoảng 4 giờ cùng ngày, anh Việt (24 tuổi) điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng chở cô gái chạy trên đường Phạm Huy Thông. Khi đến giao lộ với đường Lê Đức Thọ, phường An Nhơn thì bất ngờ va chạm với xe tải.

Cả 2 văng xa, rơi xuống đường. Anh Việt bị thương nặng, cô gái tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bể nát, xe tải hư hỏng phần đầu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an địa phương đã có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành.

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong - Ảnh 2
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong. 

Vụ tai nạn xảy ra giữa ngã tư đông phương tiện khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính các nạn nhân.

Tài xế Nguyễn Văn Sơn cho biết thời điểm trên đang lái xe ở khu vực quận Gò Vấp cũ về Khu công nghiệp Sóng Thần thì xảy ra va chạm trên.

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn, tài xế xe gắn máy kéo rơ-mooc chở rác tử vong tại chỗ

Ngày 30/10, Công an xã Đông Thạnh (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong do tai nạn giao thông tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Đời sống 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (1/11-2/11), 3 con giáp nắm chắc 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hình ảnh mới nhất của Phương Oanh gây chú ý sau ồn ào liên quan Shark Bình

Hậu trường 35 phút trước
Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Làm thế nào để uống nước nghệ tươi đúng cách, an toàn và hiệu quả, bạn đã biết chưa?

Sống khỏe 41 phút trước
Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Đời sống 42 phút trước
'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Hồ Ca không thể vượt qua ám ảnh bởi sự ra đi của mẹ ruột

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

3 con giáp tiền về trĩu túi sau ngày mai (1/11/2025), phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Va chạm giao thông nghiêm trọng ở phường An Nhơn, đôi nam nữ thương vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Trong 15 ngày đầu tháng 11 dương lịch, 3 con giáp mở mắt là có tiền tiêu, bạc vàng phủ phê, tài lộc tăng nhanh, nhận bổng lộc đầy tay, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Tai nạn liên hoàn, 5 xe ô tô tông nhau khiến các mảnh vỡ nằm rải rác làm 8 người thương vong

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Bàng hoàng nữ ca sĩ qua đời ở tuổi 59 vì bệnh lupus ban đỏ

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

Đường Yên sắp ly hôn La Tấn vì phát hiện chồng ngoại tình suốt 5 năm?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Tá hỏa phát hiện bảo vệ tòa nhà chung cư tử vong dưới tầng hầm

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

Nghẹt thở cuộc băng rừng, vượt sạt lở đưa sản phụ bị tiền sản giật đi cấp cứu

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

'Rùng mình' hiện trường bên trong lò sản xuất mỹ phẩm giả quy mô hàng tỷ đồng ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2025: Thế giới tăng mạnh, SJC tăng lên 149 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 31/10/2025: Thế giới tăng mạnh, SJC tăng lên 149 triệu đồng

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật

Bàng hoàng hai nhóm học sinh ở TP.HCM ẩu đả trên đường, một em bị đánh đến co giật

Thương tâm: Người phụ nữ bị điện giật tử vong ở Cà Mau

Thương tâm: Người phụ nữ bị điện giật tử vong ở Cà Mau