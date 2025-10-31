Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe tải xảy ra lúc rạng sáng 31/10 tại ngã tư Lê Đức Thọ - Phạm Huy Thông (quận Gò Vấp cũ), khiến một cô gái tử vong tại chỗ, nam thanh niên đi cùng bị thương nặng.

Theo thông tin báo Người Lao Động, Sáng 31/10, Công an phường An Nhơn (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ 2 người thương vong do tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, anh Việt (24 tuổi) điều khiển xe máy biển số tỉnh Lâm Đồng chở cô gái chạy trên đường Phạm Huy Thông. Khi đến giao lộ với đường Lê Đức Thọ, phường An Nhơn thì bất ngờ va chạm với xe tải.

Cả 2 văng xa, rơi xuống đường. Anh Việt bị thương nặng, cô gái tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy bể nát, xe tải hư hỏng phần đầu.

Theo thông tin báo Tiền Phong, nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an địa phương đã có mặt phong toả hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân. Đến khoảng 8h sáng cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vẫn đang được tiến hành.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Vụ tai nạn xảy ra giữa ngã tư đông phương tiện khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ cục bộ. Lực lượng chức năng đang trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính các nạn nhân.

Tài xế Nguyễn Văn Sơn cho biết thời điểm trên đang lái xe ở khu vực quận Gò Vấp cũ về Khu công nghiệp Sóng Thần thì xảy ra va chạm trên.

