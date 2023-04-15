Ngày 15/4, trên các diễn đàn và mạng xã hội đăng tải thông tin các học sinh Trường phổ thông Hermann Gmeiner, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh bị giám bắt lột đồ để kiểm tra

Theo thông tin Dân Việt, ngày 14/4, một tài khoản đăng trên mạng xã hội tỏ thái độ bức xúc về việc giám thị của trường yêu cầu học sinh cởi hết quần áo để kiểm tra. Bài đăng về việc học sinh bị giám thị yêu cầu cởi quần áo để kiểm tra - Ảnh: Dân Việt Bài đăng cho biết, khi lớp đang học thì thầy giám thị xuất hiện và xin phép giáo viên bộ môn cho vài học sinh nam qua phòng giám thị để kiểm tra cặp đột xuất. Sau khi kiểm tra cặp, thầy này yêu cầu các học sinh nam lột hết quần áo trên người để kiểm tra.

Qua kiểm tra xác minh, cô Võ Thị Lan Hương – Phó Hiệu trưởng phụ trách của Trường phổ thông Hermann Gmeiner xác nhận, sự việc nói trên xảy ra tại trường. Vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều của ngày 12/4/2023. Người gây ra vụ việc này là một thầy giáo mới tốt nghiệp, ra trường, làm công tác giám thị tại trường dưới hình thức hợp đồng. Một số học sinh cho biết, thầy giám thị này biết được có một số em nam sinh lớp 10, 11 có mang theo thuốc lá điện tử đến lớp học, nên mới mời các em lên phòng giám thị để kiểm tra. Đây cũng là những em học sinh đã từng vi phạm rất nhiều lần nội quy của trường.

Với kinh nghiệm xử lý còn non kém, thầy đã yêu cầu một học sinh khác cởi áo của 8 nam sinh trong phòng, còn mình thì đứng giám sát. Đến tối cùng ngày (12/4), phụ huynh của những học sinh này mới báo sự việc cho Ban Giám hiệu nhà trường. Lãnh đạo trường cho kiểm tra lại thì mới nắm được sự việc. Ngày 13/4, trường đã lập biên bản về sự việc này. Thầy giám thị này cũng đã làm bản tường trình, nhận ra hành vi sai trái, không đúng với quy định mà mình đã gây ra. Trường phổ thông Hermann Gmeiner, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Tạp chí Giáo dục Theo Tạp chí Giáo dục cho biết thêm, hiện giáo viên nói trên đã có đơn xin nghỉ việc, vì tự nhận thức là đã gây ra một hành động với hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, cô Lan Hương khẳng định, trường vẫn yêu cầu thầy phải quay trở lại trường, sau khi có quyết định kỷ luật nghiêm khắc từ phía Hội đồng kỷ luật nhà trường. Lãnh đạo nhà trường cũng đã có lời xin lỗi học sinh, phụ huynh vì những sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Nhà trường cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mời tất cả phụ huynh lên để thầy giám thị xin lỗi công khai. Tuy nhiên, phụ huynh cho rằng, nhà trường nên xử lý nội bộ, phụ huynh không can thiệp.

Bé trai 8 tuổi bị mẹ đánh bầm tím khắp người ở Quảng Ninh: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ Ngày 14/4, UBND TP.Hạ Long cho biết, cơ quan chức năng vừa mời hai vợ chồng lên xác minh việc người mẹ đánh con bầm tím, vì cho rằng cháu H. (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) chưa làm bài tập về nhà.

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