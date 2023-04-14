Bé trai 8 tuổi bị mẹ đánh bầm tím khắp người ở Quảng Ninh: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ

Đời sống 14/04/2023 13:56

Ngày 14/4, UBND TP.Hạ Long cho biết, cơ quan chức năng vừa mời hai vợ chồng lên xác minh việc người mẹ đánh con bầm tím, vì cho rằng cháu H. (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường tiểu học Lý Thường Kiệt, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) chưa làm bài tập về nhà.

Theo thông tin từ báo Thanh niên, vào khoảng 21 giờ ngày 12/4, UBND P.Giếng Đáy nhận được thông tin phản ánh trên mạng xã hội về việc tại tổ 11, khu 2 có vụ đánh con nhỏ. Ngay sau đó, UBND P. Giếng Đáy đã chỉ đạo lực lượng công an đến xác minh. Lực lượng chức năng xác nhận, vụ việc xảy ra tại nhà bà P.Th.Th (38 tuổi) và ông N.T.Ch.

Sau đó, Công an P.Giếng Đáy đã mời ông Ch., bà Th. lên trụ sở làm việc để xác minh về phản ánh bạo hành con nhỏ.

Bé trai 8 tuổi bị mẹ đánh bầm tím khắp người ở Quảng Ninh: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 1
Cháu H. bị nhiều vết bầm tím trên người - Ảnh: Báo Thanh niên

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, bà Th. cho biết khoảng 15 giờ ngày 8/4, khi đi làm về, kiểm tra bài học của con, thấy cháu chưa làm bài tập nên bà bức xúc lấy chiếc dép tổ ong đang đi, đánh mấy cái vào người cháu. Cháu H. tránh né nên bà Thảo không nhớ rõ trúng vào chỗ nào.

Đến 3 ngày sau (11/4), cháu H. có biểu hiện sốt nên gia đình đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy để khám. Các bác sĩ chẩn cháu H. bị sốt, làm xét nghiệm phát hiện dương tính cúm A. Đến ngày 14/4, cháu H. vẫn đang điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy.

Bé trai 8 tuổi bị mẹ đánh bầm tím khắp người ở Quảng Ninh: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 2
Sống mũi của cháu bé cũng có vết thương - Ảnh: Báo Thanh niên

Lãnh đạo UBND TP.Hạ Long cho biết, địa phương đã thông tin vụ việc đến cơ quan nơi mẹ cháu H. đang công tác để nơi này nắm được sự việc, đồng thời đề nghị Trường tiểu học Lý Thường Kiệt có biện pháp ổn định tâm lý học sinh, động viên cháu H. trong thời gian nằm viện và trở lại học tập. Hiện tại, Công an P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Bé trai 8 tuổi bị mẹ đánh bầm tím khắp người ở Quảng Ninh: Tiết lộ nguyên nhân bất ngờ - Ảnh 3
Cháu TTA bị đánh bầm tím người - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra tại Phú Yên, theo thông tin từ báo Pháo luật TP.HCM,  UBND TP Tuy Hòa yêu cầu UBND phường Phú Thạnh xử lý theo quy định việc bà HTTV (36 tuổi, làm nội trợ, ngụ phường Phú Thạnh) tổ chức dạy học tại nhà và đã đánh cháu A.

 

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, là người làm nội trợ nhưng bà V. đã tổ chức dạy học tại nhà. Mẹ cháu A là bạn của bà V. nên đã gửi con cho bà V dạy.

Xuất phát từ việc cháu A không làm được bài tập, bà V. đã đánh cháu bầm tím cả hai vai.

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