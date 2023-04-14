Cầu sắt thủy điện Lai Châu sập, khiến 2 người bị thương nặng, 1 công nhân tử vong tại chỗ

Đời sống 14/04/2023 10:09

Sáng 14/4, UBND huyện Mường Tè (Lai Châu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khi tháo dỡ cầu tạm để vào thi công công trình Thủy điện Nậm Củm 4 khiến 2 người thương vong, 1 người tử vong tại chỗ

Theo thông tin Đời sống & Sức khỏe, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/4, đội tháo dỡ cầu Thủy điện Nậm Củm 4 gồm 5 người tiến hành tháo dỡ cầu sắt tạm bắc ngang qua suối. Sau khi tháo hết pulông, máy xúc phía trên cầu di chuyển làm cầu bị sập, gãy gập xuống lòng suối.

Cầu sắt thủy điện Lai Châu sập, khiến 2 người bị thương nặng, 1 công nhân tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường tháo dỡ và sập cầu tạm trong lúc tháo dỡ tại suối Nậm Củm thuộc xã Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu - Ảnh: Đời sống & Sức khỏe

Vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ là anh Mào Văn S (SN 1979, trú tại bản Giẳng, xã Mường Tè, huyện Mường Tè, là lao động được thuê làm thời vụ) và 2 người bị thương (gồm lái máy xúc và một lao động).

Chính quyền địa phương và chủ đầu tư công trình Thủy điện Nậm Củm 4 đã nhanh chóng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình các nạn nhân.

Theo Lao động thông tin thêm, Dự án Thủy điện Nậm Củm 4 có công suất 54MW, với 2 tổ máy, do Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Củm 4 làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công vào quý II năm 2016 và vừa hoàn thành phát điện. 

Cây cầu bị sập là cầu sắt tạm, được lắp đặt bắc ngang qua suối Nậm Củm, phục vụ cho quá trình thi công. Sau khi hoàn thành công trình, đơn vị chủ đầu tư cho tiến hành tháo dỡ.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Khi làm việc với cơ quan điều tra, Lê Anh Sơn khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại một công trình ở tỉnh Quảng Trị.

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