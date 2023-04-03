Sau khi đánh chết vợ, Lê Anh Sơn thuê xe chở vợ từ Quảng Trị về quê trong đêm và nói dối vợ bị tai nạn tử vong, hối thúc gia đình làm hậu sự.

Theo thông tin từ báo VTC News, ngày 3/4, nguồn tin từ Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Sơn (37 tuổi, ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 20/3, Lê Anh Sơn chở thi thể vợ là chị N.T.T. (32 tuổi) từ Quảng Trị về xã Phú Lộc (huyện Can Lộc) và nói vợ bị tai nạn chết nên hối thúc gia đình làm hậu sự.

Người thân chị T. thấy trên người nạn nhân có vết thương, nghi vật sắc nhọn gây ra nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, S. khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại công trình ở Quảng Trị. Khoảng 18h30, ngày 19/3, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau.

Hiện trường vụ án. Ảnh: VTC News

Lúc này, S. có đánh đập vợ khiến chị Th. bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. S. đã chở chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và tổ chức làm lễ tang.

Quá trình làm việc với công an, Sơn bước đầu khai nhận tối 19/3, vợ chồng đang làm việc tại công trường thuộc huyện miền núi tỉnh Quảng Trị thì xảy ra mâu thuẫn.

Sơn đánh vợ bị thương, sau đó đưa vợ đi cấp cứu song không qua khỏi. Để che giấu hành vi, Sơn thuê xe cứu thương đưa vợ về quê ngay trong đêm và nói dối bị tai nạn lao động.

Vụ án này xảy ra nằm trong phạm vi quân đội quản lý nên sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 xử lý theo quy định.

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