Khởi tố đối tượng đánh chết vợ rồi nói dối thành tai nạn lao động

Đời sống 03/04/2023 13:08

Sau khi đánh chết vợ, Lê Anh Sơn thuê xe chở vợ từ Quảng Trị về quê trong đêm và nói dối vợ bị tai nạn tử vong, hối thúc gia đình làm hậu sự.

Theo thông tin từ báo VTC News, ngày 3/4, nguồn tin từ Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Sơn (37 tuổi, ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 20/3, Lê Anh Sơn chở thi thể vợ là chị N.T.T. (32 tuổi) từ Quảng Trị về xã Phú Lộc (huyện Can Lộc) và nói vợ bị tai nạn chết nên hối thúc gia đình làm hậu sự.

Người thân chị T. thấy trên người nạn nhân có vết thương, nghi vật sắc nhọn gây ra nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, S. khai nhận cả hai vợ chồng đang làm công nhân tại công trình ở Quảng Trị. Khoảng 18h30, ngày 19/3, giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi nhau.

Khởi tố đối tượng đánh chết vợ rồi nói dối thành tai nạn lao động - Ảnh 1
Hiện trường vụ án. Ảnh: VTC News 

Lúc này, S. có đánh đập vợ khiến chị Th. bị thương phải đưa đi cấp cứu và tử vong tại bệnh viện. S. đã chở chị Th. về nhà tại xã Phú Lộc trong đêm, báo là tai nạn lao động và tổ chức làm lễ tang.

Quá trình làm việc với công an, Sơn bước đầu khai nhận tối 19/3, vợ chồng đang làm việc tại công trường thuộc huyện miền núi tỉnh Quảng Trị thì xảy ra mâu thuẫn.

Sơn đánh vợ bị thương, sau đó đưa vợ đi cấp cứu song không qua khỏi. Để che giấu hành vi, Sơn thuê xe cứu thương đưa vợ về quê ngay trong đêm và nói dối bị tai nạn lao động.

Vụ án này xảy ra nằm trong phạm vi quân đội quản lý nên sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 4 xử lý theo quy định.

Mâu thuẫn tại Kon Tum, em trai bị anh ruột đâm tử vong: Tạm giữ hình sự đối tượng

Mâu thuẫn tại Kon Tum, em trai bị anh ruột đâm tử vong: Tạm giữ hình sự đối tượng

Em trai tìm anh ruột để giải quyết mâu thuẫn, nhưng đang trong cuộc nói chuyện, người anh xuống bếp lấy con dao dài 35 cm phóng trúng ngực trái khiến em ruột tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   #tin đời sống bản tin đời sống Pháp luật và đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 19 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km