Phát hiện hàng loạt bếp ăn tập thể ở trường mầm non, tiểu học vi phạm an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông chỉ đạo ban giám hiệu các trường có bếp ăn tập thể trường học thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ngày 3/4, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Đắk Nông cung cấp, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì đã phát hiện 10 bếp ăn chưa đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Mười bếp ăn tập thể vi phạm gồm: Trường mầm non Hoa Hồng (huyện Đắk Song); mầm non Hoa Lan; mầm non Hoa Ngọc Lan (huyện Tuy Đức); mẫu giáo Tâm Thắng, mẫu giáo Cư K’nia (huyện Cư Jút); mầm non Hoa Sen, mầm non Măng Non (huyện Đắk Mil); mẫu giáo Sơn Ca (huyện Đắk Song); Tiểu học Phan Đình Phùng (huyện Đắk R’Lấp); Tiểu học Lê Hồng Phong (thành phố Gia Nghĩa).

Đoàn kiểm tra liên nghành đang kiểm tra bếp ăn tại một trường học - Ảnh: Sở Y tế tỉnh Đắk Nông

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra đã xử lý vi phạm hành chính Trường Mầm non Hoa Hồng (huyện Đắk Song) vì có hành vi đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ không đảm bảo vệ sinh. Các bếp ăn còn lại bị nhắc nhở, rút kinh nghiệm và được yêu cầu nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế như sắp xếp thiết bị chưa gọn gàng, sử dụng thiết bị bằng nhựa trong chế biến thực phẩm, chưa có chế độ vệ sinh định kỳ.

Đoàn kiểm tra đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông chỉ đạo ban giám hiệu các trường có bếp ăn tập thể trường học thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm; công khai thực đơn, lượng thực phẩm phục vụ hàng ngày cho các học sinh. Các tổ chức Hội, đoàn thể, nhất là Hội Phụ huynh học sinh cần phát huy vai trò tham gia giám sát chất lượng bữa ăn tại bếp ăn trường học.

Tin vui: Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện vào chiều nay (29/3) 10h sáng ngày 29/3, thêm 18 trường hợp được ra viện, còn 5 trường hợp vẫn theo dõi tại Trung tâm sau khi có kết quả kiểm tra lại xét nghiệm cũng đã được cho ra viện vào cuối giờ chiều ngày 29/3.

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