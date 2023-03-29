Tin vui: Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện vào chiều nay (29/3)

Xã hội 29/03/2023 18:54

10h sáng ngày 29/3, thêm 18 trường hợp được ra viện, còn 5 trường hợp vẫn theo dõi tại Trung tâm sau khi có kết quả kiểm tra lại xét nghiệm cũng đã được cho ra viện vào cuối giờ chiều ngày 29/3.

Theo thông tin từ bệnh viện Bạch Mai, hồi 16 giờ ngày 28/03/2023, Trung tâm Nhi khoa - Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 38 bệnh nhi là học sinh lớp 2 Trường tiểu học Kim Giang. Các học sinh vào viện trong tình trạng: nôn nhiều, đau bung, mệt, một số học sinh có ỉa chảy, sốt. Tất cả 38 bệnh nhi đều có tình trạng mất nước, 70% có rối loạn điện giải các mức độ.

Nhận định đây có thể là vụ ngộ độc tập thể, Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS. Đào Xuân Cơ đã lập tức chỉ đạo toàn viện khởi động hệ thống cấp cứu chống thảm họa. Dù đã cuối giờ, nhưng toàn bộ các lực lượng trực chỉ huy được huy động để chung tay cùng Trung tâm Nhi khoa cấp cứu cho các bệnh nhi. Trung tâm Chống độc, Khoa Dược, Khoa xét nghiệm Vi sinh, Khoa Hóa sinh, Phòng Hành chính quản trị, Phòng Vật tư trang thiết bị y tế, Đội bảo vệ Công lực, phòng điều dưỡng trưởng và một số nhân viên tham gia trực ở các vị trí khác trong bệnh viện đều được huy động để tổ chức tiếp nhận cấp cứu. Hệ thống giường bệnh, cọc truyền, dịch truyền, máy truyền dịch... lập tức được chuyển đến Trung tâm Nhi khoa. Khu đón tiếp tại sảnh Trung tâm Nhi khoa được dọn dẹp để sắp xếp thành khu điều trị dã chiến.

Tin vui: Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện vào chiều nay (29/3) - Ảnh 1
Đến chiều 29/3, tất cả các cháu đã được xuất viện về nhà  - Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Dưới sự điều hành và thăm khám trực tiếp của TS. Nguyễn Thành Nam - Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc và các bác sĩ, điều dưỡng của Trung tâm đã tiến hành cấp cứu nhanh chóng, kịp thời cho toàn bộ số bệnh nhi được chuyển đến. Với chẩn đoán mất nước, một số có rối loạn điện giải... tùy mức độ của từng bệnh nhi, các bác sĩ đã có chỉ định bù dịch kịp thời và theo dõi ngộ độc thực phẩm. Đến 21h cùng ngày, tất cả các bệnh nhi đã ổn định về mặt huyết động, điện giải, tình trạng nôn giảm. Tuy nhiên, một số bệnh nhi có hiện tượng tiêu chảy nhiều hơn, một số cháu có xuất hiện sốt. Các bác sỹ của Trung tâm đã điều trị, đánh giá lại bệnh nhân và cho về trong đêm 10 trường hợp.

Sáng sớm ngày 29/3, thêm 5 trường hợp xuất viện trong tình trạng ổn định. Đến 8h ngày 29/3, Trung tâm còn điều trị 23 trường hợp, tất cả đều hết nôn, không mất nước, ăn uống được và mọi hoạt động của các cháu đã ổn định. 10h sáng ngày 29/3, thêm 18 trường hợp được ra viện, còn 5 trường hợp vẫn theo dõi tại Trung tâm sau khi có kết quả kiểm tra lại xét nghiệm cũng đã được cho ra viện vào cuối giờ chiều ngày 29/3.

Tin vui: Toàn bộ học sinh Trường tiểu học Kim Giang nghi ngộ độc thực phẩm đã được xuất viện vào chiều nay (29/3) - Ảnh 2
Bệnh viện đã huy động mọi nguồn lực để đảm bảo công tác tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho các cháu được tiến hành nhanh chóng, kịp thời nhất - Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Dưới góc độ chuyên môn Nhi khoa, TS. Nguyễn Thành Nam khuyến cáo: Các cha mẹ nên nhắc nhở các con thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm: ăn chín, uống sôi; rửa tay sau khi đi vệ sinh, sau khi tiếp xúc các bề mặt và trước khi ăn. Trường hợp các cháu có xuất hiện nôn, tiêu chảy kèm sốt không rõ nguyên nhân thì nên đưa các cháu đến viện sớm để được thăm khám và điều trị kịp thời. Tránh việc các cháu bị mất nước nhiều, gây rối loạn điện giải, trường hợp mất điện giải nhiều nếu không được sơ cứu kịp thời có thể có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Về nguyên nhân dẫn đến việc tiêu chảy và nôn hàng loạt của các cháu đang được bệnh viện chuyển mẫu xác định. Theo chẩn đoán ban đầu, có thể là do ngộ độc thực phẩm.

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