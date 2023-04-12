Phát hiện bé gái sơ sinh trong chiếc làn nhựa cùng lá thư nhắn gửi

Ngày 12/4, UBND xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, đã phát hiện một cháu bé mới sinh, được cuốn tã đựng trong một chiếc làn nhựa màu hồng nhạt

Theo thông tin Sức khỏe & Đời sống, vào khoảng 21h30 ngày 11/4, một người dân ở khu Mơn, xã Văn Luông phát hiện bé gái sơ sinh được cuốn tã đựng trong một chiếc làn nhựa màu hồng nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Người dân phát hiện bên trong, có một tờ giấy ghi: "Con sinh ngày 8 tháng 4 năm 2023, 4 giờ 55 phút, tôi không nuôi được cháu, nhặt được nuôi cháu giúp tôi, tôi sẽ không đòi lại".

Theo Lao động thông tin thêm, ngày 12/4, UBND xã Văn Luông đã thông báo tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi nêu trên. Sau 24h kể từ ngày ra thông báo, nếu không có người nhận UBND xã sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận trình báo, chính quyền địa phương đã chuyển cháu bé đến Trạm Y tế xã Văn Luông chăm sóc đồng thời thông báo tìm nhân thân.

Xót xa bé gái một ngày tuổi bị bỏ rơi bên hiên nhà lúc rạng sáng Chủ tịch UBND xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (Yên Bái) cho biết, địa phương đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên hiên nhà một hộ gia đình trên địa bàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-be-gai-so-sinh-trong-chiec-lan-nhua-cung-la-thu-nhan-gui-571973.html