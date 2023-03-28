Tình hình sức khỏe của bé trai bị bỏ rơi dưới gốc cây bên đường

Đời sống 28/03/2023 17:21

Phát hiện bé trai hơn 1 tháng tuổi bị bỏ rơi, UBND xã Trung Hà (Thuỷ Nguyên - Hải Phòng) phát thông báo tìm cha mẹ.

Theo thông tin từ báo Lao động, khoảng 11h30 ngày 26/3, ông Trịnh Văn Sáng (thôn Hà Tây, xã Trung Hà) phát hiện 1 bé trai bị bỏ ngay góc cây keo cạnh ngõ nhà ông. Sau đó, người dân này thông báo tới chính quyền sở tại.  

Nhận được tin báo, chính quyền xã Trung Hà cử cán bộ chuyên môn và lực lượng chức năng xuống nơi phát hiện sự việc, tiến hành xác minh, thiết lập biên bản ghi nhận.

Tình hình sức khỏe của bé trai bị bỏ rơi dưới gốc cây bên đường - Ảnh 1
Ảnh: Lao động

Thông tin Gia đình & Xã hội cho biết, bé trai được quấn bên ngoài chiếc khăn màu xanh cùng với túi đồ màu đỏ, bên trong có bình sữa và không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, cháu bé được đưa đến Trạm Y tế địa phương thăm khám sức khỏe. Quá trình thăm khám, cháu bé được xác định khoảng 1,5 tháng tuổi, nặng 4,7 kg và sức khoẻ bình thường.

UBND xã Trung Hà đã phát thông báo tìm cha mẹ đẻ cho cháu bé bị bỏ rơi. Trong vòng 7 ngày (thời hạn cuối cùng là hết ngày 2.4.2023) nếu không tìm được thân nhân cho cháu bé, UBND xã Trung Hà sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho cháu bé theo quy định pháp luật.

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