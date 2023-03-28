Giải cứu 2 vợ chồng bị kẹt trong căn nhà đang bốc cháy

Xã hội 28/03/2023 16:45

Rạng sáng 28-3, cảnh sát PCCC phá cửa phía sau vào căn nhà cấp 4 đang cháy, phát hiện đôi vợ chồng đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh và kịp thời đưa ra ngoài

Báo Pháp luật đưa tin, rạng sáng 28/3, người dân phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút từ căn nhà cấp 4 nằm trong kiệt 319 Trưng Nữ Vương (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Lúc này, nhiều người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu của của đôi vợ chồng bị mắc kẹt bên trong.

Giải cứu 2 vợ chồng bị kẹt trong căn nhà đang bốc cháy - Ảnh 1
Lực lượng chức năng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: Báo Pháp luật

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC quận Hải Châu sau đó cũng có mặt ứng cứu. Các chiến sĩ phát hiện ngọn lửa đã bịt kín cửa chính. Các chiến sĩ lập tức phá tường phía sau để vào trong.

Lực lượng cứu hộ phát hiện đôi vợ chồng trong nhà vệ sinh. Người vợ đã bị ngất vì ngạt khói.

Các chiến sĩ nhanh chóng đưa hai nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu. Sau đó, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Trước đó, Báo Nhân dân từng đưa tin, ngày 25/2, trong lúc đang thu dọn dụng cụ chữa cháy tại ngôi nhà trong hẻm trên đường Hùng Vương, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã kịp thời phát hiện một vụ cháy cách đó 70m. Sau khoảng 10 phút triển khai, lực lượng chữa cháy đã cứu được 2 nạn nhân mắc kẹt trong phòng ngủ tầng 3 và 4 là em Ngô Ngọc H. (2000, quê TT-Huế) và Phạm Phú Tr (2001, quê Quảng Nam). Các nạn nhân trong trạng thái hoảng loạn, được các chiến sỹ dìu ra bên ngoài an toàn.

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