Chiều 28/3, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ở Chu Minh, Ba Vì) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đáng chú ý, nam thanh niên này đã có 4 tiền án và mới ra tù cuối năm 2022.

Theo thông tin từ báo An Ninh Thủ Đô, khoảng 7h ngày 23-3, bà T.T.Đ, SN 1956, trú tại Tiên Phong, Ba Vì đi xe đạp từ nhà đến UBND xã Tiên Phong. Khi đi đến đoạn đường liên thôn Đông Phong đi thôn Kim Bí, cách trạm biến áp khoảng 50-70m thì bất ngờ có một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave áp sát hỏi đường.

Thực chất, đối tượng đã diễn kịch rồi giật chiếc ví của nạn nhân để trong giỏ xe đạp. Bà Đ. cố gắng giữ ví lại nhưng không được.

Bị hại vứt xe đạp đuổi theo hô hoán nhưng do đường vắng người qua lại nên không có người trợ giúp nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Dẫn nguồn từ báo Vietnamnet ngay sau khi tiếp nhận đơn, công an xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 24/3, công đã bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản của bà T.T.Đ. là Nguyễn Văn Tuấn. Đối tượng này đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù ngày 3/10/2022.

Công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tuấn, thu hồi được vật chứng để làm thủ tục trao trả cho bị hại, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.

Giải cứu 2 vợ chồng bị kẹt trong căn nhà đang bốc cháy Rạng sáng 28-3, cảnh sát PCCC phá cửa phía sau vào căn nhà cấp 4 đang cháy, phát hiện đôi vợ chồng đang mắc kẹt trong nhà vệ sinh và kịp thời đưa ra ngoài

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