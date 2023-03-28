Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an thành phố phối hợp làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 đầu bếp nhà hàng người Nepal. Thi thể người này được tìm thấy ở nơi làm việc.
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Theo thông tin từ báo Lao Động, trước đó, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an TP Hải Phòng đã phối hợp Công an quận Ngô Quyền, Sở Ngoại vụ giải quyết vụ việc 1 công dân Nepal là đầu bếp của nhà hàng Ấn Độ Ganesh (địa chỉ số 130 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) tử vong tại nhà hàng.
Theo đó, các đơn vị đã thống nhất bảo quản thi hài nạn nhân tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, chờ Đại sứ quán Nepal tại Việt Nam có công hàm để tiếp tục phối hợp xử lý.
Dẫn nguồn tin từ báo Vietnamnet, qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong, cơ thể không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực.
Cùng với đó, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên, Sở Ngoại vụ điều tra việc 1 công dân Đài Loan gốc Việt tử vong tại nhà riêng ở thôn Đầu Cầu, xã Lập Lễ.
Cơ quan công an nhận định, nạn nhân tử vong là do bệnh lý, chưa phát hiệu dấu hiệu vi phạm hình sự. Các đơn vị thống nhất bàn giao cho gia đình nạn nhân, phối hợp với đại diện ngoại giao Đài Loan tại Việt Nam để giải quyết theo quy định của luật.