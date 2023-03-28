Theo cáo trạng, năm 1975, Đỗ Duy Huyên kết hôn với người phụ nữ cùng thôn, sinh được 3 người con chung. Đến tháng 10/2008, Huyên có quan hệ tình cảm với bà Lê Thị Thịnh và chuyển đến nhà bà Thịnh, chung sống với nhau như vợ chồng. Năm 2010, họ có với nhau 1 người con chung là cháu Đ.V.A (SN 2010).

Theo thông tin từ báo Pháp Luật, ngày 28/3, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Duy Huyên (SN 1955, ở Sóc Sơn, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là bà Lê Thị Thịnh (SN 1977, ở Sóc Sơn, Hà Nội).

Khoảng 13h ngày 8/9/2022, Huyên nói với cháu V.A: “Hôm nay tao giết bằng được mẹ mày, tối qua tao định giết rồi”. Nghe bố nói vậy, cháu V.A nói: “Bố điên à, giết người có phải chuyện dễ đâu, đi tù đấy”. Huyên không nghe mà nói mình đã 65 tuổi rồi, đi tù cũng được, chết cũng được. Thấy vậy, cháu V.A đã nói lại sự việc với mẹ và dặn phải cẩn thận rồi đi học.

Khoảng đầu năm 2022, Huyên nghi ngờ bà Thịnh có quan hệ với người khác nên ghen tuông. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, bà Th không muốn cho Huyên ở cùng nhà nữa.

Dẫn nguồn từ báo Vietnamnet, ngay sau khi con đi học, Huyên cầm con dao, đi vào phòng ngủ của bà Thịnh nói: “Hôm nay tao sẽ giết chết mày”. Nói đoạn, bị cáo cầm dao đánh, chém nhiều nhát vào vùng tay, đùi của tình nhân.

Bà Thịnh giằng được dao từ tay bị cáo ném xuống sàn rồi bỏ chạy qua phòng ngủ của Huyên để chạy ra ngoài sân. Lúc này, Huyên lấy một con dao khác để trên bàn trong phòng ngủ của mình rồi đuổi theo nạn nhân. Khi bà Thịnh mở được cửa chạy ra giữa sân thì bị ngã và kêu: “Cứu tôi với”.

Đúng lúc này, Huyên chạy đến dùng dao chém liên tiếp 2 phát trúng vào vùng đầu, gáy, làm bà Thịnh bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu, với thương tích vùng đùi, mặt, cổ, vỡ mỏm châm chũm xương sọ… Tổng tỷ lệ tổn hại 47%.

Về phần mình, sau khi truy sát nhân tình, ông Huyên uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời nên không tử vong. Ngày 14/9/2022, ông Huyên bị bắt tạm giam để điều tra hành vi giết người.

Đối với việc ông Huyên đang có vợ là bà Nguyễn Thị M. (SN 1956), chưa ly hôn mà sống chung như vợ chồng với bà Thịnh, đã vi phạm Nghị định 82/NĐ/CP ngày 15/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình về hành vi: “Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác”.

Do vậy CQĐT đã có công văn đề nghị UBND huyện Đông Anh, Hà Nội ra quyết định xử phạt đối với ông Huyên.

Trong khi đó, bà Thịnh khai, khi sống chung với ông Huyên, ông không nói và bà cũng không biết việc bị cáo đã có vợ và chưa ly hôn. Do vậy CQĐT không đề cập xử lý.

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, bà Thịnh đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho nhân tình.