Công an TP.HCM đến phong tỏa và kiểm tra công ty Home Credit Việt Nam

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Công an TP.HCM và các quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh rà soát, xử lý sai phạm tại nhiều công ty tài chính, thu hồi nợ trên địa bàn.

Theo nguồn tin từ Zing News, ngày 28/3, Công an TP Thủ Đức chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM kiểm tra Công ty Tài chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam, địa chỉ tại tòa nhà số 20 Nguyễn Đăng Giai, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Theo ghi nhận, cơ quan chức năng huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc kiểm tra này. Phía bên ngoài, CSCĐ, CSGT, công an địa phương và lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ túc trực để đảm bảo an ninh trật tự, không cho những người lạ mặt quay phim, chụp ảnh. Bên trong, nhiều cảnh sát mặc sắc phục kiểm tra hành chính.

Đại diện Home Credit xác nhận Công an TP.HCM làm việc với công ty này từ 10h ngày 28/3. Nội dung kiểm tra liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và chấp hành các quy định pháp luật về hoạt động tài chính.

Lực lượng chức năng có mặt bên ngoài tòa nhà đặt trụ sở Công ty Home Credit Việt Nam - Ảnh: VTC News

Theo VTC News, Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng toàn cầu gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008. Doanh nghiệp này là một trong các công ty tài chính số hàng đầu với khoảng 6.000 nhân viên, phục vụ hơn 14 triệu khách hàng trên cả nước.

Home Credit cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng nổi bật với 3 ngành hàng chính gồm: Cho vay trả góp hàng tiêu dùng, cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng.

Trưa cùng ngày, Công an TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, kiểm tra Công ty mua bán nợ Galaxy trong chung cư Linh Tây (đường D1, phường Linh Tây, TP Thủ Đức).

Tại đây, lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ các tuyến đường ra vào nội khu.

Công an kiểm tra tầng trệt và tầng 1 tòa nhà. Phía dưới sảnh rất đông cảnh sát khu vực, việc quay phim chụp hình bị hạn chế. Người ra vào chung cư và công ty này đều được kiểm tra, giám sát kỹ lưỡng.