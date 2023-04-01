Bé gái còn dây rốn bị bỏ rơi bên lề đường ở Long An

Đời sống 01/04/2023 13:19

Nghe tiếng quấy khóc của trẻ nhỏ giữa đêm khuya, người dân đi kiểm tra thì phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn bị vứt bỏ bên đường ở Long An.

 

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 1/4, UBND xã Vĩnh Đại vừa đưa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi đến Trung tâm y tế huyện Tân Hưng để theo dõi, chăm sóc sau khi được người dân phát hiện bé ở tuyến lộ bờ Tây kênh ngang, thuộc ấp Cà Dăm xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng.

Khi đến nơi, người này hoảng hốt phát hiện bé gái còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên lề đường. Bé gái nhanh chóng được người dân đưa về nhà và gọi báo chính quyền chức năng biết.

Bé gái còn dây rốn bị bỏ rơi bên lề đường ở Long An - Ảnh 1
Bé gái bị bỏ rơi bên đường ở Long An - Ảnh: VietNamNet
Bé gái còn dây rốn bị bỏ rơi bên lề đường ở Long An - Ảnh 2
Bé sơ sinh được các ngành, đoàn thể xã Vĩnh Đại chăm sóc - Ảnh: Pháp luật TP. HCM

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngay sau đó, bé được nhanh chóng đưa đến Trạm y tế xã Vĩnh Đại để sơ cứu ban đầu và tiếp tục chuyển bé đến Trung tâm tế huyện Tân Hưng theo dõi, chăm sóc. Được biết, đứa trẻ sơ sinh này được xác định là bé gái, nặng 2,5 kg, tình trạng sức khỏe của bé ổn định.

Được biết, bé gái sẽ tiếp tục được các y, bác sĩ của Trung tâm y tế huyện Tân Hưng chăm sóc, trong thời gian chờ UBND xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng làm các thủ tục để tìm lại người thân của bé theo quy định.

Ông Nguyễn Lương Tuấn - Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Đại cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền đã đưa bé sơ sinh về Trạm y tế xã chăm sóc.

"Bé có cân nặng 2,5kg, khi phát hiện bỏ rơi bên lề đường, tình trạng sức khỏe của bé ổn định. Sáng nay, xã cũng đã đưa bé đến Trung tâm y tế huyện Tân Hưng để theo dõi, chăm sóc”, ông Tuấn cho hay,

Hiện nay, cơ quan chức năng đang xác minh, tìm thân nhân của bé gái.

 

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