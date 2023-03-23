Vĩnh Phúc: Vụ giáo viên cắt tóc nữ sinh, cô trò ôm nhau cùng xin lỗi trước lớp

Đời sống 23/03/2023 15:32

Tại buổi làm việc cô trò đều nhận ra lỗi sai, cùng xin lỗi nhau, gia đình học sinh cũng đã bỏ qua cho cô giáo.

Theo thông tin báo Pháp luật TP.HCM, liên quan đến vụ nữ giáo viên trường THPT Đội Cấn, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) có hành vi dùng kéo cắt tóc nữ sinh trong lớp học, ngày 23-3, ông Phạm Khương Duy, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc cho PLO hay, sáng cùng ngày nhà trường, phụ huynh và học sinh đã có buổi làm việc.

Vĩnh Phúc: Vụ giáo viên cắt tóc nữ sinh, cô trò ôm nhau cùng xin lỗi trước lớp - Ảnh 1
Hình ảnh nữ giáo viên cắt tóc nữ sinh trên lớp. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

“Tại buổi làm việc cô trò đều nhận ra lỗi sai, cùng xin lỗi nhau, gia đình học sinh cũng đã bỏ qua cho cô giáo. Hiện tại, tâm lý cô trò đều ổn định, chuẩn bị quay trở lại dạy và học bình thường…

Cô giáo cũng nhận thức được hành vi nóng nảy bộc phát chưa đúng với ứng xử văn hóa, hai cô trò ôm nhau trên lớp và chia sẻ với cả lớp rồi. Sở cũng đang làm báo cáo cụ thể với UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT”- ông Duy thông tin.

Khi được hỏi về quan điểm xử lý vụ việc của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc ra sao? Ông Duy cho hay, nội quy nhà trường có, về nguyên tắc ứng xử của cô giáo, khi Hội đồng Sư phạm nhà trường họp sẽ xem xét để đối chiếu, cần nghiêm khắc phê bình sẽ nghiêm khắc phê bình.

“Trường hợp phải kỷ luật cô giáo sẽ nghiên cứu kỹ. Đến giờ phút này, cả phụ huynh, học sinh đều mong muốn sự việc khép lại để các cháu có tâm lý ổn định quay trở lại trường học.

Về sự việc này chúng tôi chỉ đạo nhà trường tiếp tục họp Hội đồng Sư phạm rút kinh nghiệm để sự việc không còn tái diễn, đồng thời có chỉ đạo trong toàn ngành sau sự việc”- ông Duy thông tin.

Dẫn từ tin báo Thanh Niên, từ tối 22.3, dân mạng chia sẻ cho nhau rất nhiều về video ghi lại hình ảnh cô giáo ở Trường THPT Đội Cấn, H.Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã dùng kéo cắt tóc của một nữ sinh ngay trên bục giảng.

Vĩnh Phúc: Vụ giáo viên cắt tóc nữ sinh, cô trò ôm nhau cùng xin lỗi trước lớp - Ảnh 2
Cô giáo cắt tóc của nữ sinh ngay trên bục giảng - Ảnh: Thanh Niên

Theo đó, cô giáo vừa cắt tóc nữ sinh vừa nói: "Tôi sẽ không cắt đẹp mà cắt lem nhem cho các bạn biết bởi vì tôi đã nhắc từ trước".

Khi bị cô giáo cắt tóc, nữ sinh đã hoảng hốt quay lại nói "tóc em có vàng đâu" thì cô giáo tiếp tục: "Đứng yên đấy! Vàng hay không đó là việc tôi quy định rồi. Em đừng có lý do lý trấu".

Dù nữ sinh và nhiều học sinh khác liên tục mong và xin cô giáo dừng nhưng cô giáo vẫn kiên quyết với hành động của mình, đồng thời cho rằng: "Hôm nay tôi cảnh cáo chỉ như thế này. Lần sau tôi cắt thật nhiều chứ không phải thế này đâu".

Ngay sau khi video được lan truyền, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích hành động của nữ giáo viên.

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Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nữ sinh trong trang phục áo trắng đồng phục của nhà trường bị nữ giáo viên cầm kéo hớt đi lọn tóc khiến nhiều người hoang mang.

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