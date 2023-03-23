Khánh Hòa: Né ống thép rơi xuống đường, xe tải lao vào quán cà phê làm ít nhất 5 người đi cấp cứu

Tin nóng 23/03/2023 16:22

Ống thép bất ngờ lăn từ trên xe tải xuống đường, xe phía sau chạy tới né lõi thép nên tông liên hoàn vào xe và nhà dân khiến nhiều người bị thương ở Khánh Hòa.

Theo thông tin báo VTC NEWS, vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h15 ngày 23/3 tại ngã tư Đá Bàn (xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hoà). Lúc này, xe chở các lõi thép biển số Khánh Hoà chạy trên Quốc lộ 1A hướng Nam-Bắc bất ngờ phanh gấp dừng xe lại khiến các ống thép văng ra đường.

Khánh Hòa: Né ống thép rơi xuống đường, xe tải lao vào quán cà phê làm ít nhất 5 người đi cấp cứu - Ảnh 1
Các ống thép văng ra khỏi xe tải - Ảnh: VTC NEWS

Lúc này, một chiếc xe tải biển số BS 92R - 01051 Quảng Nam chạy phía sau bị bất ngờ nên bẻ lái đâm vào xe tải nhỏ đang đỗ ven đường. Sau đó, xe tiếp tục đâm vào quán nước ven đường có hàng chục người đang ngồi, đến khi xe tải BS 92R - 01051 tông sập tiếp một nhà dân mới dừng lại.

Theo người dân gần đó cho biết, khi tiếng va chạm rất lớn, mọi người chạy tới xem thì thấy nhà cửa, quán cà phê đổ sụp, nằm ngồn ngang, một số người may mắn chạy kịp thoát thân đã rất hoảng loạn.

Khánh Hòa: Né ống thép rơi xuống đường, xe tải lao vào quán cà phê làm ít nhất 5 người đi cấp cứu - Ảnh 2
Né xe chở ống thép bất ngờ dừng đột ngột, chiếc xe tải chở hàng húc văng ô tô tải nhỏ đậu bên đường rồi lao thẳng vào quán cà phê đang có nhiều khách - Ảnh: Người Lao Động
Khánh Hòa: Né ống thép rơi xuống đường, xe tải lao vào quán cà phê làm ít nhất 5 người đi cấp cứu - Ảnh 3
Xe tải chở ống thép bất ngờ dừng lại - Ảnh: Người Lao Động
Khánh Hòa: Né ống thép rơi xuống đường, xe tải lao vào quán cà phê làm ít nhất 5 người đi cấp cứu - Ảnh 4
Theo thông tin ban đầu vụ tai nạn khiến ít nhất 5 người bị thương - Ảnh: Người Lao Động
Khánh Hòa: Né ống thép rơi xuống đường, xe tải lao vào quán cà phê làm ít nhất 5 người đi cấp cứu - Ảnh 5
Chiếc xe tải sau lao vào quán cà phê tiếp tục tông sập một nhà dân khác mới dừng hẳn - Ảnh: Kinh tế đô thị
Khánh Hòa: Né ống thép rơi xuống đường, xe tải lao vào quán cà phê làm ít nhất 5 người đi cấp cứu - Ảnh 6
Nhiều người bị vùi trong đống đổ nát - Ảnh: VTC NEWS

Dẫn từ tin báo Người Lao Động, tại hiện trường, các ống thép ngổn ngang trên đường, các mảnh vỡ từ 3 xe liên quan vụ tai nạn vương vãi khắp nơi.

Hàng chục phương tiện của lực lượng CSGT, các xe cấp cứu đã có mặt tại hiện trường để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn cũng được huy động tới hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn nằm trong đống đổ nát.

Theo thông tin ban đầu, ít nhất 5 người bị thương trong vụ tai nạn nêu trên đã được đưa đi cấp cứu.

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