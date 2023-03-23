Nóng: Công an mời làm việc nhiều người liên quan vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách 11kg ma túy

Tin nóng 23/03/2023 14:16

Cơ quan công an đã mời, làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra, truy xét, xử lý.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc, cơ quan công an đã mời, làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra, truy xét, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không mang hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Nóng: Công an mời làm việc nhiều người liên quan vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách 11kg ma túy - Ảnh 1
Ảnh Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Giáo dục và thời đại, ngày 23/3, Công an TPHCM đã bắt giữ 2 người tình nghi có liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Hiện danh tính của 2 người này vẫn chưa được nhà chức trách công bố.

Nóng: Công an mời làm việc nhiều người liên quan vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách 11kg ma túy - Ảnh 2
Ảnh: Giáo dục và thời đại

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không; đồng thời khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.

Không tìm ra kẻ mua bán ma tuý, Cục Hàng không xử lý thế nào với 4 tiếp viên Vietnam Airlines?

Không tìm ra kẻ mua bán ma tuý, Cục Hàng không xử lý thế nào với 4 tiếp viên Vietnam Airlines?

Mặc dù đã được trả tự do nhưng lãnh đạo Cục Hàng không cho biết sẽ có hình thức xử lý nhóm người này.

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