Vì sao 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển 11kg ma túy được trả tự do?

Tin nóng 22/03/2023 20:43

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định bốn tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online, chiều ngày 22/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên Vietnam Airlines xách 11kg ma túy. 

Bốn tiếp viên được trả tự do gồm: Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Phương Vân, Trần Thị Thu Ngân và Võ Tú Quỳnh. Trước đó, các tiếp viên này đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định bốn tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự.

Vì sao 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển 11kg ma túy được trả tự do? - Ảnh 1

Theo thông tin từ VTV, căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3/2023, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp thì có 1 đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Trong ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên.

Vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy về Việt Nam: Trả tự do vì không vì chưa đủ cơ sở khởi tố

Vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển 11kg ma túy về Việt Nam: Trả tự do vì không vì chưa đủ cơ sở khởi tố

Cả 4 nữ tiếp viên hàng không trong vụ vận chuyển hơn 11kg ma túy đều đã được thả tự do vì chưa đủ cơ sở khởi tố.

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