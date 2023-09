Mặc dù đã được trả tự do nhưng lãnh đạo Cục Hàng không cho biết sẽ có hình thức xử lý nhóm người này.

Liên quan việc 4 tiếp viên Vietnam Airlines vừa được trả tự do sau nghi án vận chuyển 11,2 kg ma túy, lãnh đạo Cục Hàng không cho biết sẽ có hình thức xử lý nhóm người này.

Theo thông tin từ Zing News, Cục trưởng Hàng không Đinh Việt Thắng cho biết biện pháp xử lý 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang hộ hàng hóa qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam sẽ bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không. Trong đó có quy định nhân viên sẽ không được thực thi nhiệm vụ của nhân viên hàng không nữa.

Cụ thể, điều 6 của Thông tư 46/2013 nêu rõ: "Không sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với hành vi lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa".

Trước đó, Cục Hàng không đã có báo cáo sơ bộ gửi Bộ GTVT về vụ 4 tiếp viên Vietnam Airlines bị các cơ quan, đơn vị chức năng tại TP.HCM tạm giữ vì nghi ngờ buôn lậu, gian lận thương mại liên quan đến ma túy.

Thông tin mới nhất từ báo Kiến Thức vụ 4 nữ tiếp viên xách hơn 11kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 23/3, Công an TPHCM đã bắt giữ 2 nghi can có liên quan. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án nên phía công an chưa cung cấp danh tính của 2 nghi can này và đang làm rõ nhiều tình tiết liên quan.

Trước đó, ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ việc vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Vì sao 4 tiếp viên Vietnam Airlines vận chuyển 11kg ma túy được trả tự do? Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định bốn tiếp viên này không biết rõ số hàng hóa vận chuyển từ Pháp về Việt Nam có chứa ma túy nên chưa đủ cơ sở để khởi tố, xử lý hình sự.

