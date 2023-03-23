Ô tô con đang lưu thông thì bị mất lái, lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu hơn 70 mét làm người ông chết tại chỗ, cháu bé tử vong trên đường đi cấp cứu.
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Theo thông tin báo VTC News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 23/3, trên đường tránh Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Cụ thể, ông Trương Tấn Vinh (54 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái xe ô tô hiệu Ford Everest mang BKS 49A-063.64 lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc. Trên xe lúc này ông Vinh có chở theo cháu ngoại của mình là P.D.C.N. (4 tuổi).
Khi xe đi tới cầu Nau Sri trên đường tránh TP Bảo Lộc thì bị mất lái, lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu hơn 70 mét.
Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, vụ tai nạn khiến tài xế chết tại chỗ, cháu nhỏ chết trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe bẹp dúm, biến dạng và hư hỏng hoàn toàn.
Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đáng nói, chiếc cầu này nằm trên đường tránh TP. Bảo Lộc có chiều dài khoảng 200 m. Mặc dù đã có nhiều phương tiện lưu thông qua đây nhưng hiện tại, cây cầu chưa có lan can bê tông bảo vệ hành lang an toàn của cầu.