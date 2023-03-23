Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong

Tin nóng 23/03/2023 14:42

Ô tô con đang lưu thông thì bị mất lái, lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu hơn 70 mét làm người ông chết tại chỗ, cháu bé tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin báo VTC News, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 23/3, trên đường tránh Quốc lộ 20, đoạn qua địa bàn xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 1
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 23/3 đoạn qua địa bàn xã Lộc Nga, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VTC News
Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Cụ thể, ông Trương Tấn Vinh (54 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cầm lái xe ô tô hiệu Ford Everest mang BKS 49A-063.64 lưu thông hướng từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc. Trên xe lúc này ông Vinh có chở theo cháu ngoại của mình là P.D.C.N. (4 tuổi).

Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 3
Chiếc xe ô tô bẹp dúm sau khi lao xuống vực sâu. Ảnh:Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Khi xe đi tới cầu Nau Sri trên đường tránh TP Bảo Lộc thì bị mất lái, lao sang bên trái đường rồi rơi xuống vực sâu hơn 70 mét.

Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 4
Vụ tai nạn khiến tài xế chết tại chỗ - Ảnh: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Dẫn theo thông tin từ Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, vụ tai nạn khiến tài xế chết tại chỗ, cháu nhỏ chết trên đường đi cấp cứu. Chiếc xe bẹp dúm, biến dạng và hư hỏng hoàn toàn.

Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 5
Vụ tai nạn khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 6
Ô tô lao xuống vực sâu hơn 70 mét khiến 2 người gặp nạn - Ảnh: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh

Đáng nói, chiếc cầu này nằm trên đường tránh TP. Bảo Lộc có chiều dài khoảng 200 m. Mặc dù đã có nhiều phương tiện lưu thông qua đây nhưng hiện tại, cây cầu chưa có lan can bê tông bảo vệ hành lang an toàn của cầu.

Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 7
Chiếc cầu chưa có lan can lang bê tông bảo vệ thành cầu - Ảnh: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
Cận cảnh hiện trường vụ ô tô lao xuống vực hơn 70m khiến 2 ông cháu tử vong - Ảnh 8
Tại đây không hề có biển cảnh báo nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện. Mặc dù cầu chưa được hoàn thành đưa vào sử dụng, nhưng hàng ngày, lưu lượng phương tiện lưu thông qua đây khá đông - Ảnh: Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
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