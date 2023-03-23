Thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, 1 học sinh trong vụ nổ xảy ra chiều 22/3 đã tử vong.

Theo thông tin báo Người Đưa Tin, vào sáng 23/3, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk cho biết, 1 học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Đình Phùng trong vụ nổ xảy ra chiều 22/3 đã tử vong. Nạn nhân còn lại đang có nguy cơ hỏng mắt, được cấp cứu điều trị tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ tại xã Ea Ô khiến hai học sinh bị thương nặng (người dân cung cấp) - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ô, cả hai nạn nhân đang là học sinh lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng trên địa bàn xã.

Trước đó, dẫn theo thông tin từ báo VNExpress, vào chiều ngày 22/3, nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Phan Đình Phùng đến nhà bạn ở xã Ea Ô, huyện Ea Kar chơi. Sau đó, hai em ra trước hiên nhà để chế tạo vật nghi là pháo.

Trong 2 nạn nhân một em bị nổ nát cả tay, chân, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng (hiện đã tử vong) - Ảnh: Người Đưa Tin

Không lâu sau đó, những người xung quanh nghe tiếng nổ lớn nên vội tới kiểm tra thì hoảng hốt phát hiện 2 nam sinh bị thương nặng nằm giữa sân.

Nam sinh chấn thương ở ngực và phần bụng, được đưa cấp cứu nhưng sau đó tử vong, người còn lại nguy cơ hỏng một mắt. Nguyên nhân vụ nổ đang được làm rõ.

Đắk Lắk: Hai nam sinh lớp 8 bị thương nặng sau tiếng nổ lớn Vụ nổ làm một nam sinh bị nát cả tứ chi, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng, nam sinh còn lại bị thương nặng ở một vùng mặt có nguy cơ hỏng một mắt.

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