Vụ nổ làm một nam sinh bị nát cả tứ chi, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng, nam sinh còn lại bị thương nặng ở một vùng mặt có nguy cơ hỏng một mắt.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào tối ngày 22/3, tin từ UBND xã Ea Ô (huyện Ea Kar, Đắk Lắk), trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn khiến 2 học sinh lớp 8, Trường THCS Phan Đình Phùng bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một số học sinh tụ tập tại nhà một người dân ở thôn 8 (xã Ea Ô). Lúc này, người lớn không có ở nhà, chỉ có nhóm học sinh ngồi chơi với nhau. Sau đó, hai nam sinh lớp 8 ra trước hiên nhà bạn để chế tạo một vật nghi là pháo.

Bất ngờ, một tiếng nổ lớn xuất hiện, người dân xung quanh chạy tới kiểm tra, phát hiện hai nam sinh bị thương nặng nằm ở sân.

Vụ nổ làm một nam sinh bị nát cả tứ chi, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng, nam sinh còn lại bị thương nặng ở một vùng mặt có nguy cơ hỏng một mắt - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Sài gòn và Giải Phóng, một lãnh đạo UBND xã Ea Ô thông tin thêm, một em bị nát cả tay, chân, bị thương nặng ở phần ngực và phần bụng; em còn lại bị thương nặng ở một vùng mặt, mắt. Cả hai được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân gây nên vụ nổ đang được cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an huyện Ea Kar tiếp tục điều tra, làm rõ.

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