Ninh Bình: Phẫn nộ cô giáo tát liên tiếp vào đầu trẻ chậm phát triển

Xã hội 23/03/2023 07:12

Trong quá trình dạy học sinh chậm phát triển tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cô giáo H. đã dùng tay tát liên tiếp vào đầu bé N.V (SN 2009) ở lớp.

Theo thông tin từ VTC News, Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình cho biết, sự việc diễn ra vào sáng 20/3, trong quá trình dạy học sinh chậm phát triển tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ, cô giáo T.T.H.H. dùng tay tát liên tiếp vào đầu bé N.V (SN 2009) ở lớp.  

Hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức của cô H được camera của trung tâm ghi lại. Sau khi phát hiện, lãnh đạo trung tâm này yêu cầu cô H dừng đến trung tâm làm việc. Đồng thời đến gặp gỡ gia đình cháu bé để xin lỗi.

Ninh Bình: Phẫn nộ cô giáo tát liên tiếp vào đầu trẻ chậm phát triển - Ảnh 1
Lớp học nơi xảy ra sự việc - Ảnh: VTC News

 

Bên cạnh đó, theo thông tin từ VietNamNet, Sở GD&ĐT Ninh Bình nhận định đây là hành vi thiếu chuẩn mực đạo đức. Sở yêu cầu các đơn vị, cá nhân chỉ đạo chấn chỉnh ngay, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời có phương án xử lý kỷ luật nghiêm với cô giáo H.

Hiện tại, trung tâm này đang phối hợp với công an, gia đình cháu bé để tiếp tục làm rõ sự việc và có hướng xử lý. 

Ninh Bình: Phẫn nộ cô giáo tát liên tiếp vào đầu trẻ chậm phát triển - Ảnh 2
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ cho biết, đơn vị này đã chấm dứt hợp đồng với giáo viên H. do vi phạm nội quy - Ảnh: VietNamNet

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ được Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình cấp phép hoạt động năm 2020. Đây là mô hình giáo dục đặc biệt dành cho đối tượng là trẻ em và học sinh có những khiếm khuyết, thiệt thòi như trẻ tự kỷ, chậm phát triển trí não...

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