4 tiếp viên xách ma túy sẽ không được tiếp tục làm nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào

Tin nóng 23/03/2023 15:02

4 tiếp viên sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Theo tin tin mới nhất liên quan đến việc 4 tiếp viên xách ma túy về nước, theo thông tin từ VTC lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, mặc dù các tiếp viên đã được lực lượng chức năng trả tự do vì chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nhưng họ vẫn sẽ bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

Theo đó, 4 tiếp viên sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng đối với hành vi "lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa".

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Hiện trường vụ việc. Ảnh VOV

Liên quan đến diễn biến mới vụ 4 nữ tiếp viên xách hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, trưa ngày 23.3, trả lời phỏng vấn trên Báo Lao Động về câu hỏi lực lượng hải quan có bị bất ngờ khi 4 tiếp viên hàng không xách ma tuý được trả tự do, ông Đinh Ngọc Thắng - Cục trưởng Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết "Việc này trách nhiệm của chúng tôi xong rồi. Bây giờ mình tôn trọng cơ quan điều tra thôi". 

Cũng liên quan đến vụ việc này, theo báo Vietnamnet, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, mặc dù lực lượng chức năng trả tự do chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, tuy nhiên, 4 tiếp viên vẫn bị xử lý theo Thông tư 46/2013 của Bộ GTVT về kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không.

4 tiếp viên xách ma túy sẽ không được tiếp tục làm nhân viên hàng không ở bất kỳ doanh nghiệp nào - Ảnh 2
Số lượng ma tuý được cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh Vietnamnet

Đại diện Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết, ở VNA bất cứ ai vi phạm quy định, nội quy đều phải bị xử lý. 

“Mức độ xử lý dựa trên kiểm điểm, xác minh, làm rõ chứ không quy chụp hoặc theo dư luận. Việc đi làm hay không, lúc nào đi làm thì phải có kết quả kiểm điểm, xác minh, làm rõ”, đại diện truyền thông VNA thông tin với VietNamNet.

Nóng: Công an mời làm việc nhiều người liên quan vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách 11kg ma túy

Nóng: Công an mời làm việc nhiều người liên quan vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines xách 11kg ma túy

Cơ quan công an đã mời, làm việc với nhiều người để mở rộng điều tra, truy xét, xử lý.

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